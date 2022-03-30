道期跌逾100點 油價向上
2022年03月30日 16:11
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●美匯指數報98.02；港匯見7.8274；離岸人民幣(CNH)報6.3621；美元兌日圓報121.72；歐元企1.1130，英鎊處1.3134。金價報1,920美元。油價升逾1%，布油報111.95美元，紐油報106.19美元。比特幣企4.7萬美元水平。道指期貨跌132點。
●市後關注點
20:15 美國3月ADP私人就業職位變動
20:30 美國去年第四季國內生產總值（GDP）
●恒生指數全日收報22,232點，升304點或1.39%。國企指數收報7,609點，升96點或1.28%；科技指數收報4,622點，升15點或0.34%。主板成交1,553億港元。融創中國反彈18.38%。https://bit.ly/3tM1pzj
-碧桂園去年少賺23.5%，派息10.12分。
-中銀香港績後重上30元，大摩上調目標價。
-長汽：車型售價提高抵銷成本壓力，續加強採購晶片。
-太陽城集團去年大幅虧損2.58億元，來年保持審慎。
-招商局港口去年盈利增58.1%，末期息72仙。
●滬綜指收升62點，內房、水泥建材、鋰電池等板塊做好。https://bit.ly/38gXIJT
●中國經濟：
-內地3部門：加強網絡直播銷售監管，打擊涉稅違法行為。
-「共同富裕」嚇怕？傳內地富豪加速將資產移至新加坡。
●蘋果公司在荷蘭再遭遇反壟斷訴訟。
●德意志證券逐步結束股票經紀業務。
●黑客盜46.8億元虛擬貨幣，料屬歷來最大劫案之一。
●多重因素打擊，美首季新車銷量恐創10年低。
●傳印度正考慮俄羅斯建議，採俄系統進行雙邊支付。