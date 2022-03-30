【產經直播】港股期指結算後走勢點發展？
2022年03月30日 16:31
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據報，俄烏停火談判取得進展，隔晚美股做好，但美債孳息率倒掛，散戶不得不防？港股方面，恒指在期指結算日(30日)高開174點後，全日維持升幅，最多升463點，最終收市升304點，報22,232點。港股重上22,000點，期結過後，恒指下站可以望咩位？
多隻內銀公布業績，中國銀行(03988)及建設銀行(00939)去年齊齊多賺約12%，股價分別升2.2%和0.8%。在憧憬內地傾向「放水」刺激經濟下，內銀前景點睇？另外，中銀香港(02388)去年全年賺229.7億元，按年下跌13.28%，末期息派0.683元，大行滙證表示，中銀香港盈利符預期，維持「買入」評級，目標價34.5元，股價急升半成，仲有冇力再上？
車股比亞迪股份(01211)去年純利跌逾28%，野村亦下調其目標價，但股價仍升3%；長城汽車(02333)去年盈利則增兩成半，管理層亦料晶片短缺問題於次季起緩解，股價急升一成。汽車板塊處於弱勢已有一段時間，嚟緊股價會唔會有突破？
內地福州計劃放寬樓市限購，內房股急彈，消息對內房股的正面影響可以持續幾耐？另外，碧桂園(02007)去年純利跌逾23%，但股價仍升6%，民營內房仍可揀碧桂園？華潤置地(01109)亦快公布業績，有冇憧憬可能？
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