【產經直播】港股期指結算後走勢點發展？

據報，俄烏停火談判取得進展，隔晚美股做好，但美債孳息率倒掛，散戶不得不防？港股方面，恒指在期指結算日(30日)高開174點後，全日維持升幅，最多升463點，最終收市升304點，報22,232點。港股重上22,000點，期結過後，恒指下站可以望咩位？

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