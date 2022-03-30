香港科技探索去年盈利勁跌9成　不派息

該企指，公司團隊尤其是前線的員工，商戶及供應商合作夥伴亦無法完全避開疫情。零售及消費者產品營運商縮短營業時間或暫停店舖營運的情況日增。在此情況下，HKTVmall亦同時面對訂單配送上前所未有的營運挑戰，尤其是於今年2至3月期間。前線人手無可避免地受到影響，例如於最高峰時，超過1/3的前線人手因為自身或密切接觸者的新冠病毒測試呈陽性結果而需要隔離。

因此，客戶訂單的配送等候時間嚴重延長，出現愈來愈多產品或客戶訂單取消的情況。2月的訂單總商品交易額截至3月28日計，整體取消率達到約3.4%。

於報告期末後，由於近期俄烏衝突，加上俄羅斯金融體系面臨國際制裁措施，其外幣債券的票息支付及本金償還存在高度不確定性。於去年12月底，集團持有俄羅斯主要金融機構之一發行帳面值3,207.8萬港元的債券，可否悉數收回亦屬未知之數。截至目前，集團並無足夠可靠資料評估其對綜合財務報表的財務影響。