美銀警告美股反彈是熊市陷阱　稍後跌幅恐更大

美股近日出現反彈，但大行美銀則警告，美股過去兩周上漲具有熊市反彈的特徵，接下來可能是更大幅度的下跌。

美銀表示，儘管基本面明顯疲軟，如美國聯儲局決心在今年大幅加息以對抗通脹，但股市仍在攀升，這是警告信號。

美銀警告，標普500指數自1月份紀錄高位下跌12%的拋售尚未結束，最近大幅反彈乃是熊市波動的典型表現，就像一些有記錄以來最大規模的反彈出現在互聯網泡沫破滅和全球金融危機的陣痛般。

美銀續稱，宏觀背景惡化，加上聯儲局對市場不利，令美國股市不太可能持續上漲。聯儲局不太可能在任何時候出手拯救市場。

美國兩年期與10年期債息周二(29日)出現倒掛，為兩年半以來首次，反映投資者憂慮美國經濟或會再度陷入衰退，加劇了人們對聯儲局實行緊縮政策將損害經濟的擔憂。

美銀又解釋，連續10天的大幅上漲在熊市中很常見，自1927年以來的11個熊市中，曾有4次股市在10個交易日內的漲幅超過10%。美銀表示，只有通脹走軟，股市最近的漲勢才有可能持續，但預計這種情況不會出現。美銀還警告，東歐緊張局勢的任何緩解都將消除對經濟增長的威脅，但也會讓聯儲局有理由更快地加息。