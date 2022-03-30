招商局港口：續在港發展創造就業　關注投資港口機會

鄧氏透露，截至昨日，深圳西部港已累計開出258個航次，運送物資近3萬個標準箱，涉及超過22萬噸物資，有效紓緩緊張的路陸運輸運力，其中專門運輸方艙醫院的建設材料共計28航次，公司還專門安排廣州黃埔和香港青衣的外運自有倉庫，用於方艙醫院建設專用物資的集散分配。

他強調，香港作為自由港、法治完善、貿易便利、金融貿易等優勢不變，相信當疫情逐步緩和後，本港經濟於下半年復甦，並有大幅反彈，而公司會繼續在港發展，並創造就業機會。另外，未來積極在大灣區內部署，以與在香港的港口產生協同效應。

鄧氏又提到，會持續關注投資港口股權的機會，特別關注大灣區港口整合機會。至於海外地區，則主要留意地緣政治穩定的地方，其中視區域全面經濟夥伴協定（RCEP）參與地區是未來高增長的地方，如有合適的目標會考慮。