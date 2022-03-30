招商局港口：集裝箱市場料仍維持高需求及高運費

他預料，航運供應鏈會持續緊張，目前已按照船公司需求，選擇性安排加班船緩解壓力，亦會向各級政府反映有關問題，協調交通配套等資源，紓緩擠塞問題。

被問到內地疫情有否影響港口運作，該公司副主席兼首席執行官王秀峰坦言，對營運造成一定挑戰，旗下部分港口受管控，影響處理能力，部分貨船的等候時間延長。不過，公司有一系列措施盡力減低影響，例如設立完善的防疫機制、完善操作流程，以壓縮交接時間、進箱時間等。上海的港口運作正常，並無出現塞港，雖然當地的防疫措施有一定制約，但已透過不同方式應對，整體港口運作穩定。

他預計，內地疫情對3月至4月的吞吐量影響不大，今年整體吞吐量會會繼續增長，料按年增幅達中高單位數，其中散集貨表現可望有高單位數升幅。

另外，他提到，公司會持續數碼化創新的戰略發展，旗下首個智慧碼頭媽灣智慧港已在去年投入運作，而其碳排放較傳統碼頭大幅減少九成，未來會持續推進媽灣智慧港口建設，進一步完善系統，並將技術複製至其他旗下碼頭。

至於早前計劃收購的印度及越南港口未能完成交割，他回應指，主要涉及疫情及地緣政治因素，交易未能獲當地政府批准，故未有完成。