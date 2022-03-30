2月本港商舖買賣註冊總值大跌58%

第五波疫情來襲重挫本港零售業，2月份註冊量及總值均按月大跌。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2月份商舖買賣註冊宗數（主要反映1月份市況）錄85宗按月大跌約39.7%，註冊金額約12.78億港元，按月亦大幅下挫約58%。當中包括旺角西洋菜南街26至36號遠景大廈地下30號舖位，以1.2億元成交。

若按銀碼劃分，上月價值逾億元商舖註冊登記量按月跌幅最大，2月僅錄1宗，按月急挫約75%。其次是價值介乎1,000萬元以上至2,000萬元，以及5,000萬元以上至1億元商舖註冊登記量，則分別按月下降約54.5%及約55.6%，上月分別錄得15及4宗註冊。至於500萬元或以下及500萬元以上至1,000萬元的商舖登記，於上月份分別錄41宗及12宗，按月下跌約14.6%及約42.9%。

按地區劃分，2月份各區註冊登記宗數按月全綫下跌，新界區及九龍區則分別錄28宗及38宗註冊，按月分別少約45.1%及約39.7%，港島區錄得19宗註冊，按月下跌約29.6%。至於4個核心購物區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀），2月共錄13宗註冊登記，按月減少約50%，成交主要集中在旺角及尖沙咀區。

美聯旺舖董事梁國文表示，近月本港疫情嚴峻，防疫措施收緊，不只飲食行業晚市禁堂食，酒吧及部分表列處所如美容店、健身室等亦需要停業，加上市面人流減少，香港零售氣氛受到嚴重打擊，上月商舖註冊數字反映疫症重挫商舖市場。但他指，政府將於4月份逐步放寬社交距離措施，以及派發電子消費券，相信下半年舖市氣氛將會回暖，屆時舖位成交量及租售價將會回穩。