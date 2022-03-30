碧桂園：現約200個售樓部關閉　料對全年影響有限

程光煜表示，三、四線城市目前佔國內50%份額，就算今年份額收縮，料仍達45%以上。三、四線城市表現分化嚴重，公司會重點布局在城市群、經濟人口較強，及供求關係良好的市場。一二線城市毛利水平及貨值周轉相對高一些，但三、四線城市開盤時間相對短，競爭較少，回報較高。整體而言，公司會維持均衡布局，進行有效投資。

程光煜表示，市場的收併購機會在增加，公司會加大這方面的部署，但主要聚焦在合作項目方面。去年第四季開始，公司與合作方就80多個項目進行溝通，已經對其中35個項目完成了收併購安排，未來還有30多個項目已基本談妥。此外，目前銀行及資產管理公司(AMC)公司手頭有好的收併購標的，目前也在進行一些洽談。

總裁莫斌表示，房地產仍然是支柱性產業，國家調控有利於行業健康發展，隨着更多配套政策出台，市場發展空間仍然是巨大的。惟坦言以前在市場上行時，公司以銷售額為考核目標，現在市場下行則以可動用資金為目標，確保公司處於安全邊際。目前公司要開源節流、保現金流、保三道紅線，控支出、調結構、保資產。

此外，碧桂園今年全年可售貨源6,500億元人民幣以上，目標銷售率不低於70%。