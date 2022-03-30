美聯去年賺1億元按年跌24%　黃建業：次季樓市交投反彈

該集團主席黃建業指出，樓市一直隨疫情而出現高低起伏，相信「疫退樓穩」，今年第二季新盤有望重新推售，料帶動樓市交投回升，季內一手成交有望回升至4,200宗，較首季回升近3.4倍，而二手的情況相近，料次季成交可望錄得約1.1萬宗，較首季回升約三成。

他強調，雖然次季住宅物業的交投回升，但是受到首季的疫情拖累，故預計上半年交投暫難與2021年上半年的高峰期相比。以一手為例，雖然料第二季成交有望回升，但預計仍較去年同期跌約10%。而下季二手成交亦料按年跌近四成。

黃又稱，香港相對寬鬆的房策已成為港樓的「定海神針」，相信疫後樓市有更健康及平穩發展，長遠可刺激樓市交投呈現「U型反彈」，尤其睇好1,000萬至2,000萬元以下物業的交投「跑贏大市」。而樓價走勢料與去年相反，呈「先跌後揚」，預期全年有力升約5%，升幅則與去年相若，但成交量料追落後，預計今年一手成交約1.7萬宗，與去年相若。二手成交量估計約5.5萬宗，按年則跌近1成。

黃深信，本港樓市過去數年歷盡衝擊，樓價亦「有微調、無暴跌」，長遠而言，在本港息口低企、資金充裕、置業需求強勁、供應短期未會大升及按保放寬5大因素支持下，一旦疫情好轉，累積購買力釋放，樓價大有機會「補裂口、追落後」。

美聯集團副主席黃靜怡表示，疫情阻礙睇樓，愈來愈多客戶轉移使用線上睇樓服務。於2021年美聯官網及手機程式的瀏覽量近1.8億人次，按年升逾兩成，查詢量亦達近31萬次，皆創歷史新高。今年2月至今，經網上直接放盤的數目，更飆升逾70%。以上數據反映到網絡已經是大部分人置業的第一接觸點，客戶對置業的興趣並未減少，只是受制於疫情未能真實睇樓，成交才一直低企。