中芯研發人員疑續流失　人均年薪升至50萬港元

中芯去年繼續擴產，折合8吋後的晶圓付運量大增18.4%至674.71萬片，足見生意興隆，其對研發團隊縮小的解釋依然是「部分研究相關人員轉入生產運營崗位」，以及退出一家與高通等合營的公司所致。

按學歷劃分，其實中芯博士級研發人員去年多了25人至261人，乃去年下半年增加了39名的結果，但博士以下都有所減少，本科或以下人士合共大減530人；以年齡分布看，40歲或以上的研發人員有所增加，反之減少602人。

不過，縮小後的研發團隊，人均年薪提高了9,000美元至6.5萬美元(約50.7萬港元)。中芯的效法對象台積電方面，董事長劉德音稱該企下月的例行調薪會考慮通脹因素，但「大家都會很開心」。

另外，中芯去年沒有再向先進製程的靈魂人物梁孟松送樓，其去年股份以外薪酬為87.9萬美元，高過其在台積電的老長官、已於去年11月卸任的原副董事長蔣尚義。