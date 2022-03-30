法拉帝買賣需繳意國稅　每手要多交幾錢稅？

意大利金融交易稅法自2013年起生效，在港交易常駐意大利公司發行的股等金融工具的人士，均須繳交有關稅項，而金融中介機構須要向客戶收取有關稅款，並轉交意大利稅務局。除一般買賣股票須繳交成金額的0.13%股票印花稅、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費、0.00015%財務匯報局交易徵費及經紀佣金外，投資者買賣有關股份時須面對意大利的稅項。

據法拉帝的招股書，股份轉讓須按0.1%的財務交易稅稅率繳稅。財務交易稅應由轉讓股份擁有權(包括實益擁有權)的人士支付。舉例指，投資者買入1,000股，每股購買價格為72港元，應繳意大利金融交易稅的金額為72元(即1,000股x72元x0.1%)。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，耀才的交易系統一早已為客戶交易需繳付意大利金融稅的股份作好準備，故此客戶透過耀才進行交易時，不論是暗盤或正常交易時段，均可暢通無阻地作出交易。

有市場人士認為，部分券商未能安排客戶進行有關股份的交易，很大機會是其交易系統未做好收取意大利金融稅的準備，才導致未能正常交易。

本港另一隻意大利公司股份普拉達(Prada，01913)亦有同樣問題，投資者在港交易有關股份時，額外繳付意大利金融交易稅0.2%。