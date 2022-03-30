星島連錄三年虧損　累蝕2.43億

業績公告內解釋，虧損擴大，主要是由於去年再沒有收到政府的保就業計劃一次性的補貼，另外，公司在去年為強化新業務，增加了相應的成本開支所致。同時由於運費上升及其他不可預測因素繼續影響紙漿業及造紙業，使全球紙價創新高以致公司的生產成本增加。

其廣告收入去年跌近1%，公司指，免費報章廣告市場復甦緩慢，究其原因是旅遊業因跨境旅 遊仍處於停滯狀態，旅遊相關行業消費市場仍然疲弱，相關廣告類別的投放量嚴重萎縮。

按地區分，公司來自澳洲及歐洲的收入按年大幅收縮40.01%至442.4萬元。其中《星島日報》的海外業務收入及溢利於去年錄得下跌。此乃主要由於新冠病毒疫情反復爆發及新冠變種病毒出現，影響海外消費及廣告市場。雖然下半年廣告收入有所增長，但仍未達到疫情前的水平。

公司又指，在2022年初爆發 的第五波疫情再次嚴重打擊本地經濟活動及社會運作，政府亦實施抗疫以來最嚴謹的社交距 離措施，本港廣告市場再次受到影響。