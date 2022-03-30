中海油：油價短線仍高位運行 在俄項目維持營運

市場關注俄烏開戰對油企投資當地和營運的影響，董事長汪東進指，留意到部分歐美企業從俄羅斯退出，而目前公司在俄僅有一個佔10%股份的「Arctic-2(北極2)」液化天然氣(LNG)項目，該項目仍處早期建設階段，目前維持正常營運，討論是否退出是「言之過早」。

他續指，日、法國石油公司並未退出「北極2」項目，僅是在新增投資上作出調整，「沒有感覺資金上有問題」，未來公司會密切關注局勢變化，與合作夥伴緊密溝通。

徐可強補充，未有打算調整年初制定今年油氣淨產量達6億至6.1億桶油當量的目標。低碳轉型方面，未來集團會集中發展海上風電，以及推進海上二氧化碳封存項目。

首席財務官謝尉志指，為避免影響公司「回A」進度，決定暫不派發2021年度末期股息，會在發行完成後盡快公布特別股息方案，將末期股息和在港上市20周年特別股息合併宣派，並重申年初所保證3年內全年股息不低於每股70仙，派息率不低於40%的承諾。