康怡花園有兩房戶同獲兩客洽購 較開價低9%沽

二手交投回升，鰂魚涌康怡花園3月暫錄約17宗買賣，有兩房戶同時獲兩客洽購，終以865萬元售出，較開價低約9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑指，鰂魚涌康怡花園3月錄約17宗買賣，較上月全月5宗大幅上升約2.4倍，平均實用呎價約16,768元，其中E座高層3室，實用面積約524方呎，兩房間隔，望山景，叫價950萬元，獲2組買家還價洽購，最終以865萬元易手，呎價約16,508元。

●美聯陳彪表示，鰂魚涌太古城3月暫錄約21宗買賣，包括建安閣高層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，連裝修，叫價約1,050萬元，最終以980萬元易手，呎價約19,483元。

●世紀21日昇蔡嘉駿透露，北角半山富豪閣2座中層D室，實用面積約710方呎，套三房設計，望樓景，獲買家以1,220萬元承接，呎價約17,183元。

●美聯廖家輝稱，上環雍翠臺1座高層C室，實用面積約376方呎，同區客見市況向好，加快入市決定，並以868萬元入市，呎價約為23,085元，原業主於2010年4月以約438萬元購入，帳面獲利430萬元，物業升值約98%。

●中原陳志強指，西半山3月下半月交投氣氛轉旺，區內匯賢居低層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，以1,055萬元易手，呎價約22,257元，原業主於2007年以473萬元買入，持貨約15年帳面獲利582萬元，單位升值約1.23倍。

●中原盧宏基透露，西半山興華樓B座高層2室，實用面積約917方呎，三房間隔，望公園景，以1,600萬元易手，呎價約17,448元，原業主於1982年以41.5萬元買入，持貨約40年帳面獲利1,558.5萬元，單位升值超過37倍。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣西九四小龍3月成交近40宗買賣，泓景臺佔逾10宗，包括6座高層H室，實用面積約473方呎，兩房間隔，以約910萬元放盤僅半個月，議價後減價42萬元，以868萬元成交，呎價約18,351元，新買家為外區首置客。

●香港置業指，長沙洌宇晴軒1座中低層B室，三房間隔，望園景，實用面積約554方呎，以約1,010萬元放盤約兩個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價70萬元，以1,010萬元成交，呎價約18,231元。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣一號西九龍2座中層C室，單位實用面積約616方呎，三房間隔，日前以1,066萬元沽出，呎價約17,305元，屋苑本月暫錄2宗二手買賣，現時約有30個單位放售，入場費由900萬元起。

●美聯譚景鴻透露，奧運站凱帆軒3座高層F室，實用面積約468方呎，兩房連露台間隔，擁園景及海景，獲同區租客垂青，並以月租1.95萬元承租，呎租約41.7元，業主於2018年7月以約895萬元購入。

●香港置業劉顯表示，大角咀港灣豪庭3月暫錄8宗買賣，較上月上升，屋苑2座低層A室，實用面積約321方呎，兩房間隔，以約680萬元放盤約1個月後，接獲同區客洽詢，減價10萬元，以670萬元成交，呎價約20,872元，較市價低約2%。

●中原葉文浩透露，紅磡環海‧東岸1B座中層K室，實用面積約307方呎，改一房間隔，最初開價670萬元，議價後以658萬元沽出，呎價約21,433元，原業主於2019年3月以608.8萬元買入，持貨剛滿3年轉手帳面獲利49.2萬元離場，單位升值約8%。

●香港置業胡耀才表示，啟德嘉峯匯2A座低層D室，實用面積約514方呎，兩房間隔，望市景，以約1.9萬元放盤兩個月，引外區客洽詢，雙方經議價後減價2,000元，以1.7萬元租出，呎租約33.1元。

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新界區

●中原陳繼成稱，東涌東環3月首21日零成交，但22日至今錄得4宗買賣，屋苑3B座高層10室，實用面積約378方呎，一房間隔，叫價625萬元，議價後以605萬元沽出，呎價約16,005元，新買家為外區上車客，新做價比上月同類成交平約2%。

●中原林溢斌稱，近期樓價見回調，東涌東堤灣畔3月錄得9宗買賣，屋苑6座高層C室，實用面積約607方呎，兩房間隔，放盤已有兩年，叫價不時隨市況調整，最高曾叫價888萬元，最近半年已下調至820萬元，最終以810萬元沽出，呎價約13,344元。

●中原林恩信指，荃灣翠豐臺3座高層G室，實用面積約446方呎，「大兩房」間隔，享海景，1月叫價790萬元，本月減至770萬元，議價後進一步減至740萬元沽出，呎價約16,592元，新買家為同區租客，睇樓接近一年，見疫情下較容易議價，加速入市。原

●祥益袁思賢稱，屯門市廣場7座中層G室，實用面積約524方呎，三房間隔，區內客預繳半年租金，以月租1.5萬元即睇即租，呎租約28.6元，如以同類型單位銀行估價約692萬元作計算，回報率達2.6厘。

●中原杜詩敏指，屯門市廣場3座高層G室，實用面積約349方呎，兩房間隔，叫價540萬元，最後以525萬元沽出，呎價約15,043元，減幅約2.8%，新買家為區內年輕租客，見疫情下樓價有所回調，遂把握時機買樓上車。

●祥益林偉光表示，屯門凱德花園2座高層G室，實用面積約325方呎，兩房間隔，外區客原居於荃灣，想換租兩房單位，加上業主有300元議價空間，最終以月租8,500元承租上址，呎租約26.2元。

●美聯梁磊昇表示，屯門瓏門6座高層E室，實用面積約474方呎，兩房間隔，單位附帶裝修，可以立即入住，新買家睇樓一次，便決定斥資888萬元市價購入單位自住，較開價低3.5%，呎價約18,734元。

●美聯羅立恒指，屯門卓爾居5座高層H室，實用面積約522方呎，兩房間隔，吸引家庭客以1.35萬元承租，較叫租低一成，呎租約25.9元，業主在2020年12月以700萬元購入。

●祥益林英傑稱，屯門南浪海灣2座高層D室，實用面積約522方呎，兩房間隔，單位正處於「生約交吉期」，買家雖未有視察單位內籠，但曾睇過相片及同類型單位，見單位擁海景，加上原業主增加議幅，減價22萬元，決定以708萬元購入自用，呎價約13,563元。

●祥益黃文樂表示，屯門啟豐園1座高層H室，實用面積約330方呎，新買家為區內投資客，當日共參觀七個物業，見單位內籠企理，睡房更擁有海景，加上銀行估價估值約560萬元，零議價下以530萬即睇即買作投資用途，呎價約16,061元。

●中原唐欣怡稱，屯門豐景園1座高層5室，實用面積約340方呎，兩房間隔，開價485萬元，減價31萬元，最後以454萬元沽出，呎價約13,353元，新買家購入單位贈予母親自用。

●中原林金葆透露，天水圍居屋天盛苑B座中高層1室，實用面積約639方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價550萬元，放盤一星期，速獲買家垂青洽購，最終大減48.2萬元，以501.8萬元沽出，呎價約7,853元，減幅約8.8%，新買家為區內公屋客。

●中原譚秀琼指，元朗錦綉花園3月錄得20宗買賣，較上月升約1.2倍，其中紫荊西路單號屋，實用面積約1,035方呎，三房間隔，附連2,550呎特大花園，叫價1,800萬元，議價後獲回流退休人士以1,750萬元購入，呎價約16,908元，對上一宗同則成交價貼近1,300萬元，是次做價高逾40%。

●利嘉閣楊偉建表示，元朗世宙2座低層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望市景，叫價750萬元，現減價50萬元或6.7%，以700萬元沽出，呎價約16,241元，新買家為年輕上車客。

●美聯鄭文昌指，元朗朗屏8號5座高層E室，實用面積約371方呎，一房間隔，新買家屬九龍區客，有見樓價調整，購入單位作長線投資，議價後終獲減約33萬元，以650萬元成交，呎價約17,520元。

●中原潘婉兒稱，粉嶺及上水區3月暫錄約60宗買賣，已超越上月全月錄約55宗，粉嶺居屋昌盛苑C座高層5宗室，實用面積約650方呎，三房間隔，去年12月於未補價自由市場開價約580萬元，議價後以546萬元售出，呎價約8,400元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺中心F座中層5室，實用面積約368方呎，兩房間隔，望山景，放盤半年，近日終以508萬元獲買家承接，呎價約13,804元，原業主於2013年1月購入，當時作價300萬元，持貨9年帳面獲利208萬元，單位期內升值約69%。

●世紀21奇豐周淑萍指，火炭駿景園8座低層A單位，實用面積約1,039方呎，套三房連工人房間隔，放盤僅半個月，原先開價1,200萬元，剛以1,123萬元易手，呎價約10,808元。

●中原陳韻兒表示，火炭駿景園3月暫錄約5宗買賣，其中6座高層B室，實用面積約958方呎，套三房及工人房間隔，開價約1,460萬元，議價後以1,330萬元售出，呎價約13,883元。

●中原馮澤源透露，沙田好運中心3月錄3宗買賣，包括A2座中層H室，實用面積約427方呎，兩房間隔，放盤時叫價約625萬元，議價後以613.8萬元易手，呎價約14,375元，新買家為用家，原業主於2010年以285萬元入市，持貨約12年帳面獲利328.8萬元，單位升值約1.15倍。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田濱景花園5座低層G室，實用面積約554方呎，套三房設計，放盤兩個月，當時叫價850萬元，目前以728萬元沽出，減價122萬元，減幅達約14.4%，呎價約13,141元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城3月暫錄28宗買賣，平均實用呎價約16,953元，較上月全月錄約31宗相若，該盤42座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，早前叫價約529萬元，日前反價後以555萬元易手，呎價約19,542元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山居屋富寶花園11座中層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，放盤3個月，原先於未補價第二市場開價420萬元，減幅約9.5%，終以380萬元成交，呎價低見約6,419元。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山新港城B座低層3室，實用面積約384方呎，兩房間隔，享開揚山景，放盤僅10日，原先叫價638萬元，微減18萬元，以620萬元獲買家承接，減幅約2.8%，呎價約17,816元。

●美聯李天傑指，馬鞍山新港城D座中層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，早前開價約628萬元放售，吸引外區客洽商承接，新買家有見近日交投上升，成交價略見反彈，見原業主願議價成交，最終以603萬元入市，呎價約18,785元。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山中心4座高層B室，兩房間隔，實用面積約375方呎，享全海景，新買家打算購入將單位作結婚後的居所，經過議價後，叫價750萬元，減價約5.5%，以709萬元成交，呎價18,907元，新買家來自外區，已睇樓兩年才入市。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山海典灣3月暫錄約5宗買賣，包括6座中層C室，實用面積約491方呎，兩房間隔，開價約838萬元，議價後以810萬元易手，呎價約16,497元，新買家為用家。

●利嘉閣羅志雄透露，將軍澳維景灣畔13座中層H室，實用面積約503方呎，兩房間隔，外望海景，日前以900萬元易手，呎價約17,893元，原業主已移民英國，新買家考慮三日入市。

●中原柯勇指，將軍澳3月至今暫錄得237宗二手買賣，比上月全月167宗急增約42%，包括LP6本月成交13宗，已超越上月全月8宗，平均實用呎價則下調至18,700元，按月跌約5%，該盤1座高層G室，實用面積約505方呎，兩房間隔，以925萬元易手，呎價約18,317元，原業主於2019年3月以820萬元購入，持貨滿3年帳面獲利105萬元，期內升值約13%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋英明苑C座高層4室，實用面積約554方呎，去年12月放盤，於已補價自由市場初時叫價達780萬元，其後多次調整叫價，最終以643萬沽出，累減137萬元，減幅達約17%，呎價約11,606元。

●利嘉閣鄧達榮指，將軍澳新都城2期3座低層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以715萬元易手，呎價約16,213元，該盤現時約有100個單位放售，叫價由690萬元起。

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