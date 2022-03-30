萬科企業去年少賺45%　派息0.97元

董事會主席郁亮在開首表示，在外部環境出現巨大挑戰情況下，去年公司仍然保持經營穩健，各項指標符合監管規則要求，但淨利潤繼1995年、2008年後，出現上市31年以來第三次下滑，交出這樣的成績單，他倍感壓力。

他解釋，淨利潤下降主要源於公司毛利率按年縮減7.4個百分點至21.8%。去年下半年尤其是進入第四季以來，市場出現明顯下行，按照審慎原則，公司對部分項目、個別股權投資等進行減值，合計減少股東應佔淨利潤約26億元。

而對淨利潤具有決定性作用的房地產開發業務方面，各城市公司能力參差不齊，部分表現較弱的公司和項目，影響了整體業績。公司將推進集團「一盤棋」建設，解決能力分散、操盤表現不穩定的問題；制定關鍵領域的通用標準，推動產品的系列化和標準化，穩定項目收益水平，及嚴格投資管理。

他說，今年將採取堅決的、有針對性的行動，解決開發業務存在的問題，鞏固在不動產綜合發展方面的先發優勢，保障財務安全，實現營業收入和淨利潤的企穩回升。

至於當前行業正面臨重大挑戰，高速工業化、高速城鎮化這兩個市場重要推動力行近尾聲，但不意味住宅需求消失，只是新增住房需求逐步向改善、更新需求過渡，未來住宅開發仍將是重要經濟活動之一，且是萬科最主要業務。有關部門、各級政府也在不斷釋放信號、出台政策穩定市場，公司對市場恢復抱有信心。