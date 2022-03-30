美股全線向下　紐約期油重上108美元

美股早段全線回落，道指跌近63點，至35,231點；標指跌13點，至4,618點；以科技股為主的納指跌28點，至14,591點。

恒指夜期現報22,379點，升306點，高水147點。

克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，早前在土耳其與烏克蘭的談判尚未取得突破，目前距離達成協議「仍有很多工作要做」。消息刺激原油期貨價格回升，周三紐約期油升近3.84%，重上每桶108.24美元水平。

南韓媒體報道，南韓半導體大廠SK海力士(SK Hynix)行政總裁Park Jung-ho表示，正考慮成立財團，合作收購軟銀集團旗下的晶片設計公司ARM。

早前，英偉達(Nvidia)因遭遇一系列監管和反壟斷問題，放棄從軟銀手中收購ARM的計劃。在收購失敗後，軟銀表示將尋求推動ARM上市，或於美國進行首次公開募股(IPO)。

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【21:30】

俄烏戰事緩和，料市場重新聚焦美國聯儲局貨幣政策，美國就業數據向好，料支持聯儲局進一步放「鷹」。美股周三(30日)表現偏軟，道指早段曾跌66點，至35,227點；標指跌11點，至4,620點；以科技股為主的納指跌71點，至14,548點。

俗稱「小非農」的美國3月ADP私人就業職位數據出爐，按月新增45.5萬個，略勝預期。另外，第四季國內生產總值(GDP)以年率計增6.9%，略低過預期。

港股外圍方面，恒指夜期現報22,161點，跌12點，低水71點。

標指由3月14日至周二收市價計，已累升近11%，美國銀行認為，這種「基本面明顯疲弱」時出現的升勢，是熊市警號，警告投資者勿掉進上升陷阱中。該行指，1月時標指出現約12%的拋售仍未完結，急劇反彈是熊市中常見的其中一個波動現象，自1927年出現的11次熊市中，有4次便曾出現10日內漲幅超過10%的反彈。

宏觀局勢及聯儲局不利股市的緊縮貨幣政策舉動，將不能支持股市實現持續上升，加深其貨幣政策將損害美國經濟的看法，而聯儲局將不大可能出手救市。事實上，聯儲局樂見更收緊的金融條件，有助打擊通脹。實際上，這意味不利風險資產，並警告東歐局勢緩和，雖能減低經濟增長風險，但也為聯儲局提供加快收緊幣策的機會。

摩根士丹利指，俄烏談判取得進展，為股市和信貸市帶來的提振作用，只是曇花一現，市場必定回把焦點重新轉移至放「鷹」的聯儲局上，料近期升勢將在短期消退，從風險市場的角度來看，仍有一些難題需要解決。

該行認為俄烏衝突下，依賴廣告業務的科企收入恐放緩，因歐洲貢獻美國科企的廣告收入約佔8%至34%。其中，該行料俄羅斯佔這些科企的廣告收入約達1至2%，而部分美國科企目前已暫停在俄國的廣告業務，導致該行削減今年廣告收入約1至2%，明年預測不變。

企業消息方面，德國BioNTech藥廠截至去年底止第四季收入按年升15.01倍，至55.32億歐元；純利按年增7.62倍，至31.66億歐元；經調整每股盈利12.18美元，勝預期。該企計劃斥資約15億美元進行股份回購，料派發特別息，重申今年新冠肺炎疫苗收入介乎130億至170億歐元，其股價升1.78%%。

美國折扣連鎖零售店Five Below截至1月29日止第四財季收入按年增16.05%，至9.96億美元；純利按年增13.11%，至1.4億美元；毛利率按年微增0.12個百分點，至39.83%；經調整每股盈利2.49美元。該企料今年首財季淨銷售最多6.58億美元，淨收入最多達3,500萬美元，其股價跌6.28%。