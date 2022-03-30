準備入伙！青衣有項目料下月展開交樓程序

即將踏入第二季，部分新盤準備入伙。其中，青衣有項目已取得滿意紙﹐預料下月起展開交樓程序。另外，紅磡項目有餘貨單位將於周日發售。

●青衣明翹匯收樓在即

顏氏續指，該盤截至今已經累售720伙，佔全盤近93％，並套現逾48億元，正待售的56個單位，以三房及四房為主。餘貨當中，有6伙頂層複式戶，或於項目交樓後以現形式推出。此外，團隊會積極籌備，務求做好交樓流程安排。

●紅磡環海·東岸周日賣4伙

發展商積極推售餘貨，九龍建業（00034）旗下紅磡環海·東岸，最新上載銷售安排，落實於周日(3日)以先到先得形式發售4伙。

上述4個單位分別為25樓、26樓、31樓及32樓的D室，均為375方呎的一房單位，定價介乎955.7萬元至1,010.6萬元，呎價介乎25,485元至26,949元。據悉，發展商將上述單位曾經轉賣為租，當中有單位曾以約1.78萬元租出。項目同步上載新價單﹐新價單顯示，買家可採用120天現金付款計劃，惟現時已取消1088先住後付付款計劃。

●元朗站上蓋The YOHO Hub三房呎價約23,009元

●觀塘凱滙兩房1,171萬元沽

●屯門上嵐一房呎價約19,226元

由建灝地產發展的屯門上嵐，最新售出19樓A室的頂層戶，實用面積270方呎，一房間隔，成交價為519.09萬元，呎價約19,226元。

●油塘蔚藍東兩房售1,150萬元

●大圍站柏傲莊III添4宗終止交易 累計174宗

新錄的個案原本成交價介乎740萬元至2,234.7萬元，4個單位均於去年6月沽出。其中，1A座12樓A室，實用面積991方呎，四房間隔，原本於去年6月以2,234.7萬元成交，當時呎價約22,550元，惟交易已經於終止。資料顯示，一手市場本月暫錄約26宗終止交易個案，柏傲莊III佔最多，有14宗。