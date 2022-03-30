中國國航去年蝕166億人幣　航油成本大增近40%

去年，國航的客運收入按年增加4.64%至583.17億元；貨運收入增長29.89%至111.13億元。

年內，該企的航空油料成本按年增加39.72%至207.03億元，致令航油成本佔總成本佔比按年上升4.26個百分點至21.69%，主要受航油價格及用油量上漲的綜合影響。此外，佔整體成本最大比重(25.38%)的員工薪酬成本按年增加10.07%至242.3億元。

同時，國航的資產負債率為77.947%，按年上升7.43個百分點。在帶息債務中，美元債佔比23.84%，按年增加12.32個百分點；人民幣債佔比75.46%，按年增加48.28個百分點。

此外，集團發生利息收入1.12億元，按年減少8,000萬元，降幅為41.51%；發生利息支出(不含資本化部分)54.95億元，按年增加3.95億元。年內，集團發生匯兌淨收益12.35億元，按年減少23.68億元。