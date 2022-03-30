蒙牛乳業去年多賺42%　末期息38.1分

去年，常溫、低溫、鮮奶事業部積極推進產品創新、品牌升級、渠道精耕，推動集團液態奶收入按年增長12.9%至765.14億元。年內冰淇淋業務持續聚焦隨變、蒂蘭聖雪、綠色心情等品牌，推進產品創新升級，夯實現代和新零售渠道銷售基礎。為加速拓展東南亞市場，集團並於去年3月底收購東南亞領先冰淇淋品牌艾雪，年內收入按年提升61%至42.4億元。

集團旗下國產奶粉平台雅士利聚焦瑞哺恩 嬰配粉品牌、悠瑞成人粉品牌，及貝拉米聚焦「真實有機」品牌定位，深耕細分市場、拓寬銷售渠道，推動奶粉業務收入按年上升8.2%至49.49億元。

年內，集團積極把握奶酪行業增長機會，大力發展兒童奶酪棒、奶酪休閒零食以及家庭奶酪黃油等零售奶酪產品，並積極為餐飲渠道客戶提供專業的乳品解決方案，零售及餐飲奶酪業務均實現快速增長。去年7月，集團成為中國領先奶酪企業妙可藍多的主要股東。未來，雙方將通力合作、資源互補，充分發揮各自優勢，攜手開拓中國乃至全球極具潛力的奶酪市場。