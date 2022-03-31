東方日報B1：全球經貿更分裂

俄烏戰事後，全球化經濟模式不但宣告終結，分裂速度之快更遠超預期。據悉俄羅斯不但解決了國內民眾的支付問題，同時向印度招手，締結金融互聯互通，地理上夾在俄印的中國則被美國點名批評，表態要在供應鏈上獨立於中國，正式宣告以往的經濟戰略生變；歐洲則面臨4月1日被俄「斷氣」的衝擊，目前仍企硬不會支付俄國貨幣盧布。

外媒報道，西方制裁看似打亂了俄羅斯的金融系統，但事實並非如此，關乎民眾日常支付的重要系統仍完整無缺。據悉，在Visa和萬事達卡早前撤出後，俄羅斯國內支付系統依然順利運行，主因是2015年俄國吞併克里米亞後，建立了自己的支付網絡Mir，使大多數俄國人的萬事達卡和Visa品牌支付卡仍可在國內使用，涉及約1.97億張，為俄國去美元化的一部分。近日當地官員更磋商讓Mir「國際化」，冀使用範圍擴至委內瑞拉和伊朗，同時繼續探討與中國銀聯合作。有消息稱，Visa、萬事達卡和其他支付公司的高層早於2月告訴美國官員，禁止美國支付網絡處理俄國銀行交易不會為普京政府帶來很大痛苦，只會把更多業務讓給Mir。

俄國不但解決本土支付，最新有消息稱，印度正考慮使用俄央行開發的金融系統進行雙向支付。計劃是俄國貨幣盧布將存入印度銀行，並兌換成印度貨幣盧比；或將盧比存入俄國銀行，再兌換成盧布，並使印度的UPI支付系統與俄方的Mir連接起來，以便印俄的銀行卡可以通用。有傳雙方周四會進行深入討論。

事實上，面對西方制裁，俄國已出盡招數力挺匯價，令盧布兌每美元周三(30日)強見79，完全收復開戰後的失地，更較3月7日創下的151歷史低位大幅回升。該國又宣布提前回購於4月4日到期的20億美元債券，並有意切斷與西方的金融瓜葛，提議將俄企於海外的預託證券自國際交易所退市，轉換成俄國證券。

或許因俄印愈行愈近，美國總統拜登最新稱，基於國際秩序面臨「空前挑戰」，故不但要處理歐洲危機，也要支持快速落實印度太平洋戰略，希望確保該地自由與開放。

白宮認為崛起中的中國試圖宰制國際貿易路線，美國貿易代表戴琪建議應專注讓經濟獨立於中國，而非僅僅施壓中國改變不公平貿易行為，即美國對中國的戰略方向已變，新做法必須包括強力捍衞美國的價值觀和經濟利益，並點名提到從鋼鐵和太陽能產業見到，現行機制無法有效處理針對中國的產業扭曲，故提倡美國要從事戰略性投資，不再依賴中國。

恰巧在美國放風加快印太戰略後，有報道指，澳洲可能在未來幾天與印度敲定自由貿易協議。澳印於2020年的雙邊貿易額約183億美元(約1,427億港元)，高於2007年的136億美元。

歐洲則面臨抉擇。俄羅斯總統普京早已下令，周四前要制訂可行方案，讓外國企業轉換盧布支付購買天然氣的費用，表明不會免費供氣，即4月1日起要以盧布計價，惟周三官方放風，考慮到系統轉換等因素，不會即刻要求他國以盧布購買俄國出口的天然氣。無論如何，由於輸歐能源有中斷的可能性，德國周三啟動了管理緊縮能源供應計劃，勸全民節能，波蘭宣布禁俄煤進口。有分析指，由於歐洲天然氣庫存夠用數月，故4月1日後仍是安全。