中海油傳考慮出售30億美元估值的英國北海資產

外媒引述知情人士稱，中海油正在考慮出售其在英國北海的資產組合，可能是近年來外國公司在這個老化的石油盆地進行的最大資產處置之一。

知情人士稱，中國最大的海上油氣開採商中海油一直在評估其海外業務，最早可能未來幾周內啟動英國資產的出售程序，對該些資產的估值可能高達30億美元。

中海油是Buzzard油田的運營商，為英國最高產的油田之一，中海油持有43.2%的權益。據其網站，該公司還是Golden Eagle油田的運營合作夥伴，持股36.5%；此外也在Scott、Telford和Rochelle油田擁有權益。

知情人士說，尋求擴大全球足跡的其他中國能源巨頭可能對該些投資組合感興趣，也可能吸引希望擴大北海業務的英國勘探公司。知情人士稱，評估尚處於初期階段，不一定會啟動交易。

中海油的一位代表表示，該公司沒有信息可披露，並拒絕進一步置評。

中海油是北海地區所剩無幾的最大型國際勘探公司之一。此前，埃克森美孚和雪佛龍等公司出售了資產，以專注於更具盈利能力的項目。

獨立能源公司填補了缺口。去年，JX Nippon Oil & Gas Exploration Corp.同意以17億美元的價格，將其北海資產出售給私募股權公司擁有的NEO Energy。