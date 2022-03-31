美股收市受挫　納指跌177點

俄烏戰事緩和，料市場重新聚焦美國聯儲局貨幣政策，美國就業數據向好，料支持聯儲局進一步放「鷹」。美國股市周三(30日)受挫，道指收報35,228點，跌65點或0.19%；標指收報4,602點，跌29點或0.63%；納指收報14,442點，跌177點或1.21%。

俗稱「小非農」的美國3月ADP私人就業職位數據出爐，按月新增45.5萬個，略勝預期。另外，第四季國內生產總值(GDP)以年率計增6.9%，略低過預期。

克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，早前在土耳其與烏克蘭的談判尚未取得突破，目前距離達成協議「仍有很多工作要做」。

標指由3月14日至周二收市價計，已累升近11%，美國銀行認為，這種「基本面明顯疲弱」時出現的升勢，是熊市警號，警告投資者勿掉進上升陷阱中。該行指，1月時標指出現約12%的拋售仍未完結，急劇反彈是熊市中常見的其中一個波動現象，自1927年出現的11次熊市中，有4次便曾出現10日內漲幅超過10%的反彈。

宏觀局勢及聯儲局不利股市的緊縮貨幣政策舉動，將不能支持股市實現持續上升，加深其貨幣政策將損害美國經濟的看法，而聯儲局將不大可能出手救市。事實上，聯儲局樂見更收緊的金融條件，有助打擊通脹。實際上，這意味不利風險資產，並警告東歐局勢緩和，雖能減低經濟增長風險，但也為聯儲局提供加快收緊幣策的機會。

摩根士丹利指，俄烏談判取得進展，為股市和信貸市帶來的提振作用，只是曇花一現，市場必定回把焦點重新轉移至放「鷹」的聯儲局上，料近期升勢將在短期消退，從風險市場的角度來看，仍有一些難題需要解決。

該行認為俄烏衝突下，依賴廣告業務的科企收入恐放緩，因歐洲貢獻美國科企的廣告收入約佔8%至34%。其中，該行料俄羅斯佔這些科企的廣告收入約達1至2%，而部分美國科企目前已暫停在俄國的廣告業務，導致該行削減今年廣告收入約1至2%，明年預測不變。