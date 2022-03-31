中國強調穩經濟政策「早出快出」　不利市場預期措施不出

外媒報道，中國新冠肺炎病例激增，且上海也實施了防疫封控措施，國務院強調要保持經濟平穩運行，並表示要制定應對可能遇到更大不確定性作好準備。

總理李克強周三(30日)主持召開國務院常務會議，要求把穩增長放在更加突出的位置，統籌「穩增長、調結構、推改革」。該會議強調，穩定經濟的政策早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施。會議還說，要制定應對可能遇到更大不確定性的預案。

國務院承認，國際形勢更趨複雜嚴峻，國內發展面臨新挑戰，經濟下行壓力進一步加大。但會議表示今年5.5%左右的增長目標要「咬定不放鬆」。

中國3月經濟進一步承壓，多個省市為抗擊疫情實施了封控；同時房地產市場下滑的加劇也繼續拖累增長。

國務院金融穩定發展委員會本月早些時候承諾放鬆政策、支持房地產，並通過貨幣政策刺激經濟。然而當局迄今為止幾乎沒有採取具體措施跟進。經濟學家將對金融機構存款準備金率再下調的預測推遲到了第二季。外媒調查顯示，市場還預計屆時一年期政策貸款利率也會降低。

國務院還表示，要統籌把握國債、地方債發行，保持合理國庫資金規模，防範債務風險，並鼓勵境外中長期資金購買國債。