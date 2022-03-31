鄧建初：港股散戶任人宰割　應採措施禁沽空？

股票市場，升升跌跌本是平常事，但觀乎近一年來，港股狂插式大挫被追殺之市況，卻是非比尋常。港股市值近月蒸發以十萬億計，小股民一頸血。財金官員似乎除了懂得加股票印花稅之外，沒有其他可做。袖手旁觀，令人感覺是隔岸觀火的心態。

當股民輸入肉，信心盡失時，恐怕從此遠離此任人魚肉的殺戮戰場，絕迹於金融大賭場，而曾經會生金蛋的國際金融中心地位遲早不保。上市公司眼見股價江河直下，心灰意冷，不想牽連公司名譽及顧客信心，紛紛打退堂鼓，班師回朝返回內地A股上市，則香江僅餘之巨大支柱倒塌，前景堪虞。

香港素以自由經濟自居，但保障香港市民財產同樣重要。利用制度上的缺口來掠奪香港財富，與盜賊無異。任由其予取予攜，等如縱容。值此生死存亡之秋，影響香港經濟命脈的股票市場，實應採取措施禁止過分沽空，如果以為堅持不做任何防範就是自由經濟，只會是一廂情願的想法。

當年美國時任總統列根，為求救市，推翻自由政策，強制暫停電腦程式買賣盤及取消主動沽空盤，同時成立救市部門進行托市行動，終令股票市場起死回生。及後除了恢復電腦程式盤及沽空盤外，救市部門仍沿用至今，這亦是美股即使急跌可快速回升的原因。美國號稱自由經濟，領導全球，當自覺危急之時，還不是以行政手段去干預？

風平浪靜時，當然可以徹底奉行不干預政策，但港股面對如此不公平對待，與其任人屠宰，何不採取針對性措施？否則股民的血汗錢、及小市民用作退休之用的強積金大幅縮水，實非香港之福。至於有人提出破壞自由經濟的說法，則要想想自由經濟帶來的利弊，任何制度不會十全十美，如有弱點便要想辦法改善，而不是等待傷亡慘重後自我修復。香港興亡，匹夫有責，有關當局宜三思，否則百年基業落得頹垣敗瓦，後悔莫及。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)