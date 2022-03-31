鄧聲興：中港金融股各具賣點

港股業績期已告尾聲，近日有多隻銀行股公布業績，尤其是壓軸出場的內銀股，不但業績表現對辦，派息好之餘估值又低，難怪吸「水」力強。至於本地銀行股受惠美國聯儲局開展加息周期，憧憬息差擴闊下，亦吸引資金提早部署。

值得留意的是，去年內地經濟表現並非十分亮麗， 而且內房企業頻頻爆雷，市場原本預期銀行不良貸款會轉差。不過，兩大內銀的情況恰恰相反，中行的不良貸款率是1.33%，比去年末下降0.13個百分點，而建行不良貸款率為1.42%，下降0.14個百分點，可見銀行業在貸款管理上做得比想像中好。由於內地要穩經濟增長，預計仍會以寬鬆貨幣政策為主調，並且鼓勵銀行多放貸支持經濟，料行業整體貸款增長有改善。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)