鄧聲興：中港金融股各具賣點
2022年03月31日 07:30
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滙豐控股預測股息率約4厘。
港股業績期已告尾聲，近日有多隻銀行股公布業績，尤其是壓軸出場的內銀股，不但業績表現對辦，派息好之餘估值又低，難怪吸「水」力強。至於本地銀行股受惠美國聯儲局開展加息周期，憧憬息差擴闊下，亦吸引資金提早部署。
舉例，中國銀行(03988)去年的成績表好過市場預期，2021年營業額達6,057.17億元(人民幣‧下同)，按年增長6.7%，純利2,165.59億元，按年升12.3%，末期息派0.221元，按年增加逾12%。估值方面，預測市盈率(PE)僅3.6倍，預測股息率高逾8.6厘，十分符合近期投資者胃口。
再看看建設銀行(00939)，去年收入7,647.06億元，增長7.1%，純利3,025.13億元，按年增長11.6%，末期息派0.364元。估值方面，建行預測市盈率約3.8倍，其股價連日升了不少，預測股息率仍有近8厘。
值得留意的是，去年內地經濟表現並非十分亮麗， 而且內房企業頻頻爆雷，市場原本預期銀行不良貸款會轉差。不過，兩大內銀的情況恰恰相反，中行的不良貸款率是1.33%，比去年末下降0.13個百分點，而建行不良貸款率為1.42%，下降0.14個百分點，可見銀行業在貸款管理上做得比想像中好。由於內地要穩經濟增長，預計仍會以寬鬆貨幣政策為主調，並且鼓勵銀行多放貸支持經濟，料行業整體貸款增長有改善。
至於本地銀行股，主要能受惠美國開展加息周期，港元銀行同業拆息(Hibor)上升，息差有望擴闊，前景同樣吸引。目前中銀香港(02388)預測PE約11倍，預測股息率約4.4厘；滙豐控股(00005)預測PE約11倍，預測股息率約4厘。
香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)