惠理基金：滯脹漸成形　黃金需求勢增

俄烏衝突已持續逾一個月，隨着市場已大致消化兩國戰火進一步惡化的可能性，金價自3月初高見每安士2,078美元後持續向下。雖然金價正進入調整，但隨着西方國家對俄實施的一系列制裁措施及中國新冠肺炎疫情反彈，令全球供應鏈陷入危機，意味滯脹風險升溫，黃金仍有望成為資金的避險對象。

俄烏兩國為全球石油、糧食及金屬資源的主要出口，面對地緣政治緊張及西方國家的制裁下，期油、鋁、小麥等商品於今月初衝高至多年高位。今年以來，布蘭特期油最多曾漲近79%，高見每桶139.13美元，倫敦3個月期鋁則曾最多飆45%，高見每噸4,073.5美元；芝加哥小麥期貨最多急漲77%，高見每蒲式耳1,363.5美仙。

大宗商品價格上揚令消費物價指數(CPI)漲幅進一步擴大，美國2月CPI按年升幅飆至7.9%，再創40年新高，市場預期3月份有機會突破8%。歐盟統計局於今月初公布，2月CPI則按年急升5.8%。商品市場持續供求失衡，加上美國自去年起掀起「大離職潮」，推動工資水平上漲，令通脹更難受控。

上海為遏制疫情而實施全市封鎖，短期內應會減少對能源的需求，緩和油價上漲壓力，但上海為電子及晶片代工重鎮，恐對全球半導體供應鏈造成衝擊。

另外，氖氣是處理晶片所需要的特殊氣體，鈀金則為晶片製造的其中一種重要原材料，全球逾七成的氖氣主要由烏克蘭生產，而俄羅斯則提供全球超過三成半的鈀金；前者供應正受戰火所影響，後者則可能因俄羅斯為報復西方國家制裁而暫停其供應，導致晶片荒情況惡化，最終只會加劇通脹。

通脹風險仍未解除下，而黃金一向被市場視為對抗通脹的投資工具，上述因素無疑為金價帶來支撐。影響黃金需求仍有以下因素，隨着俄羅斯遭踢出國際金融體系，盧布大幅度貶值，當地民眾紛紛投資黃金相關產品，俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)早前表示，俄羅斯投資者對黃金和鈀金的需求明顯急增。同時，俄羅斯財政部為擺脫對美元的依賴，正計劃增持更多黃金。

惠理基金