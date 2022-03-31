道指跌65點　油價漲3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報97.9；港匯反覆處7.8273；離岸人民幣(CNH)見6.3606；美元兌日圓報122.12；歐元企1.116；英鎊見1.3135。金價微升上1,933美元。布油企110美元；紐油跌至107.48美元。虛擬貨幣比特幣跌至4.71萬美元。道指期貨跌5點。

●道指收報35,228點，跌65點或0.19%；標指收報4,602點，跌29點或0.63%；納指收報14,442點，跌177點或1.21%。

●美國證交會(SEC)宣布，已將幾家公司添加到其《外國公司控股責任法案》(HFCAA)臨時名單中，的包括中國互聯網巨頭百度、中國海鮮公司Nocera、中國證券商富途控股、中國娛樂企業愛奇藝等。

●俗稱「小非農」的美國3月ADP私人就業職位數據出爐，按月新增45.5萬個，略勝預期。

●美國去年第4季國內生產總值(GDP)以年率計增6.9%，略低過預期。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報22,221點，跌11點。

●4月恒生指數夜期收報22,190點，升17點，低水42點，成交18,103張。

●美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，對於聯儲局在5月議息時加息0.5厘持開放態度，而如果數據反映有此必要，他將予以支持。

●外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)正致力於提供自營支付處理技術、借貸風險管理、欺詐分析、信用核實、包括處理糾紛的額外客戶服務功能、以及未來金融產品基建的金融服務項目。

●外媒引述知情人士透露，按需送貨服務和貨運公司貨拉拉(Lalamove)正考慮籌集約5億美元新資金，最新對該公司的估值約100億美元。該知情人士稱，該公司正評估潛在投資者的興趣。

●俄羅斯政府周三(30日)表示，所有出口商品將以盧布作為支付貨幣。

●紐約5月期油收報每桶107.82美元，升3.58美元或3.43%；布蘭特5月期油收報每桶113.45美元，升3.22美元或2.92%。

●紐約6月期金周三(30日)收報每安士1,939美元，升1.1%。

●英國富時100指數收報7,578點，升41點或0.55%；法國CAC指數收報6,741點，跌50點或0.74%；德國DAX指數收報14,606點，跌214點或1.45%。