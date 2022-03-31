環球金融市場波動　投資者應做好對沖保護資產

【特約報道】近期，環球金融市場因為俄烏戰火而變得波譎雲詭，投資者落錯決定隨時招來損失。在此關鍵時刻，如何判斷股市後市去向、部署對沖及選擇適合的投資工具，就顯得相當重要，亦是投資者渡過難關的致勝法寶。

瑞萬通博香港上市產品銷售部副董事李佳原表示，過去一個多月，由於俄烏開戰，環球股市及商品市場均出現大幅波動，雖然目前戰局呈拉鋸狀態，但仍未見明確方向，是後市一大隱憂。不過，環球股市大致上由悲觀中走出來，以直接受衝擊的歐洲股市為例，近日指數已回復一個月前的高位，期間展現急速V型反彈。與此同時，發揮避險作用的黃金亦已一度回落至每安士1,900美元水平，另美匯指數亦曾跌落98水平，反映市場恐慌已暫告一段落。但李佳原提醒，並不代表港股已安妥，因為香港市場仍要視乎兩大因素！

首先是美國加息步伐可能超預期。事實上，美股短線雖見反彈，但聯儲局點陣圖顯示該局立場已然轉鷹，早前加息0.25厘之後，近期該局主席鮑威爾又稱，不排除下次議息加息0.5厘。未來美國加息步伐可能是以0.5厘疊加而上，最差情況是令美國經濟增長放緩，隨時引發滯脹。

再者，港股近年表現一直跑輸海外市場，皆因受困中美關係。雖然近日中興通訊被美國免去長達5年的合規觀察期，不過，到底兩國會否從此緩和彼此緊張關係，仍然懸而未決。加上未來俄烏局勢有機會再出現新變化、環球央行收水及資金避險等因素，都可能令港股信心渙散，再下試3月中的18,235點、甚至更低，亦不足為奇。純睇圖表分析，目前情況與2008年類似，當年亦多次反覆探底才重展升浪，他估計現階段港股仍未見底。

因此，投資者需要做好對沖保護資產。他說，香港投資者持倉多以個股為主，難以逐隻個股都做對沖，最方便自然是以指數淡倉作反向操作；當大市向下冧時，幾乎所有股份都會受影響而回調，用反向衍生產品對沖將有效減低損失。

早前留意到有資金流入遠期Put輪及熊證，歷經早前的大反彈仍不動如山，未見減磅套利，相信是有投資者部署對沖，而非短炒。就如瑞通推出的恒指認沽證29350，早前港股大跌時，除了賺盡指數跌幅，同時享有引伸波幅急升所帶的利潤。

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*投資涉及風險，買賣認股權證及牛熊證的價值可升可跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。投資者在購買前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，如有需要可尋求專業意見。