港股下試兩萬二關 ATMXJ領跌 內銀股靠穩

港股高開低走，恒生指數跌逾300點，低見21,922點，暫維持逾200點跌幅，於兩萬二關爭持。國企指數跌近百點；科技指數跌70點，主板成交300億港元。

科網股回吐拖低大市，美團跌4.3%；阿里巴巴跌3.2%；京東集團跌2.9%；小米集團跌2.2%；騰訊跌2%。百度在美國有除牌風險，股價挫4.5%。

其他藍籌股跌多升少，內需股跑輸，申洲國際跌6%表現最差；安踏體育及李寧跌4.4%；海底撈跌4%。內房股有餘力，龍湖集團升2.5%，是表現最佳藍籌；中國海外升0.8%；華潤置地升0.5%。

內銀股派成績表後有支持，建設銀行升1.5%；工商銀行及中國銀行升0.8%及0.6%。其他金融股表現牛皮，滙豐控股、恒生銀行及友邦保險靠穩；招商銀行跌0.4%；香港交易所及中國平安跌1.3%。

【09:20】港股缺乏方向 騰訊及滙豐靠穩 兩桶油捱沽

港股在首季最後一個交易日開市靠穩，恒生指數升30點或0.14%，報22,262點；國企指數高開6點或0.08%，報7,615點；科技指數升22點或0.49%，報4,645點。

大型科網股窄幅上落，阿里巴巴升0.9%；騰訊升0.4%；美團及京東集團無起跌；小米集團跌0.3%。百度在美國有除牌風險，股價挫3.5%。

金融股普遍牛皮，友邦保險升1.8%撐市；滙豐控股、中國平安及工、中、建三大內銀股都無起跌；香港交易所偏軟。

傳拜登大規模釋放石油儲備，油價急挫。中國海洋石油低開2.7%；中國石油跌1.4%。