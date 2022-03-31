許繹彬：若有好消息刺激　恒指可望衝上22600點

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，驚濤駭浪的3月即將完結，回顧本月恒指曾跌至18,235點，創下6年低位，一度人心惶惶，投資者更一度極之絕望；但往往「當全世界看淡，必有反彈」，似乎是永恒的鐵律。港股經歷全球罕見的風雲變色，在一輪急瀉後極速反彈，並保持較高的成交量，主要受惠於北水力度仍強勁，支持港股走勢健康。

他表示，本月恒指充滿戲劇性，在3月中創下低位後，僅只十多個交易日後，又彈返至22,000水平，成交更曾創出超過3,000億，收復速度之可謂近年罕見。投資者在短短半個月內渾身傷痕，眼見大部分股票價跌至體無完膚；跌宕的劇情猶如神劇《大時代》，市傳一直稱為中美金融戰為藍本，大量外資沽貨以力壓恒指，中資則於低位出來奮勇接貨，一口氣將恒指推回正軌，迂迴的劇情非常精彩。許稱，儘管上述傳聞未經官方確認，但劇情已經暫歇，投資者應重新適應外圍的變化，在股壇重新出發。