郭家耀：恒指21500點有支持　中海油10元邊可吸納

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，俄烏局勢有進展，加上中資股公布的業績普遍符合預期，市場對監管政策的憂慮有所紓緩，帶動大市近日由低位持續反彈。但值得留意的是，港股衝上22,000點後，資金或考慮先行獲利回吐，加上下周假期，港股通暫停，料恒指短期或先行整固，下方支持在21,500點，阻力位則在22,500點附近。他預期踏入4月份市況將進一步改善，但俄烏談判、在美國通脹壓力下，聯儲局如何應對，內地監管政策及人行貨幣政策，相信將成為左右大市的關鍵。