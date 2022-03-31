郭家耀：恒指21500點有支持 中海油10元邊可吸納
2022年03月31日 10:40
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，俄烏局勢有進展，加上中資股公布的業績普遍符合預期，市場對監管政策的憂慮有所紓緩，帶動大市近日由低位持續反彈。但值得留意的是，港股衝上22,000點後，資金或考慮先行獲利回吐，加上下周假期，港股通暫停，料恒指短期或先行整固，下方支持在21,500點，阻力位則在22,500點附近。他預期踏入4月份市況將進一步改善，但俄烏談判、在美國通脹壓力下，聯儲局如何應對，內地監管政策及人行貨幣政策，相信將成為左右大市的關鍵。
內銀股先後派成績表，四大國有銀行去年都多賺逾一成。郭指出，內銀銀股業績普遍較預期理想，資產惡化情況未如預期般差，加上現時估值及股息率仍然吸引，可作為長線收息對象。當中他首選郵儲銀行(01658)及招商銀行(03968)，認為零售銀行增長理想，估值上調空間較大。
中國海洋石油(00883)去年多賺1.8倍，但決定暫不派發2021年度末期股息。郭認為其業績表現理想，油價受俄烏局勢影響，近期主要在高位反覆，短期料在100美元徘徊機會較大，對中海油有一定幫助。而公司將在完成回A上市後以特別股息方式，把末期息及香港上市20周年特別股息合併宣派，相信暫不派發股息影響不大。他預期今年油價仍會保持強勢，加上憧憬中海油若出售資產後有望派發特別股息，現價估值亦不算貴，不妨在10元邊吸納。