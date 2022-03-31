【高盛推介】美團及阿里連升3日後回吐　近日資金吸納淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團自本周初起連升3日，累計升逾18%；今(31日)早市回吐，最新報156.8元，跌約2%。有券商在美團公布業績後，指其去年第4季在餐飲及本地服務維持領導地位，核心盈利勝預期，並維持對其「買入」評級。

阿里亦連升3日，今早高開後回吐，現報112.5元，跌約1.2%。日前有券商指阿里將回購計劃加碼至250億美元，將有助進一步優化資產負債表，更好地協調管理層及股東的利益。該行維持對阿里「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續高位部署美團淡倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,590萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。好倉方面，昨日部署牛證的資金沽出遠收回價的產品，並見流入的資金集中在140元收回區域的產品。

阿里方面，亦見近日資金吸納淡倉，本周二及本周三(29及30日)共錄得約400萬元資金流入，當中昨日流入熊證的資金集中在120至130元收回區域的產品。好倉方面，昨日流入牛證的資金集中在100元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，美團於昨日繼續獲北水買入，錄得約3億元資金淨買入。

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