【高盛推介】美團及阿里連升3日後回吐 近日資金吸納淡倉
2022年03月31日 11:00
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團自本周初起連升3日，累計升逾18%；今(31日)早市回吐，最新報156.8元，跌約2%。有券商在美團公布業績後，指其去年第4季在餐飲及本地服務維持領導地位，核心盈利勝預期，並維持對其「買入」評級。
阿里亦連升3日，今早高開後回吐，現報112.5元，跌約1.2%。日前有券商指阿里將回購計劃加碼至250億美元，將有助進一步優化資產負債表，更好地協調管理層及股東的利益。該行維持對阿里「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續高位部署美團淡倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,590萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。好倉方面，昨日部署牛證的資金沽出遠收回價的產品，並見流入的資金集中在140元收回區域的產品。
阿里方面，亦見近日資金吸納淡倉，本周二及本周三(29及30日)共錄得約400萬元資金流入，當中昨日流入熊證的資金集中在120至130元收回區域的產品。好倉方面，昨日流入牛證的資金集中在100元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，美團於昨日繼續獲北水買入，錄得約3億元資金淨買入。
投資者如看好美團，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價180元以下的低街貨產品中，槓桿最高的美團購(29782)。貼價選擇可留意年期約5個月的美團購(11639)。牛證方面可留意屬近牛的新上市美團牛(64522)，與現價有約15元收回距離。
美團購(29782)，行使價178.98元，2022年08月26日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、行使價180元以下、低街貨產品中，槓桿最高。
美團購(11639)，行使價168.98元，2022年09月02日到期，實際槓桿3.7倍，貼價。
美團牛(64522)，收回價140元，行使價137元，換股比率500，實際槓桿7.8倍，新上市近牛。
投資者如看淡美團，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的美團沽(11186)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的低面值美團沽(12967)。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊(66232)，與現價有約45元收回距離。
美團沽(11186)，行使價135元，2022年09月13日到期，實際槓桿2.7倍，貼價。
美團沽(12967)，行使價116.78元，2022年09月07日到期，實際槓桿2.9倍，高槓桿、低面值。
美團熊(66232)，收回價200元，行使價203元，換股比率500，實際槓桿3.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨阿里購(23523)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨、低面值阿里購(24242)。牛證方面可留意屬近牛的阿里牛(61364)，與現價有約12元收回距離。
阿里購(23523)，行使價118.28元，2022年07月08日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨。
阿里購(24242)，行使價138.98元，2022年06月27日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿、低街貨、低面值。
阿里牛(61364)，收回價100元，行使價98元，換股比率100，實際槓桿8.0倍，相近收回價近牛中街貨較低。
阿里沽(25190)，行使價98.88元，2022年06月06日到期，實際槓桿5.9倍，貼價。
阿里熊(67484)，收回價130元，行使價132元，換股比率100，實際槓桿5.3倍，近18元收回距離熊證。
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