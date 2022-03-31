萬科：今年任務是「止跌、企穩、回升」

萬科企業董事會主席郁亮（圖）在業績發布會開首形容，昨天晚上他「特別忐忑不安」，就像一個學生沒考好試，要拿成績單給父母看一樣；又指去年的業績讓股東失望了，要向52萬位股東表示誠摯的歉意，期待明年給大家交上合格的答卷。

郁亮在發布會開首就業績作出「反思與檢討」，解釋在管理方面，萬科過去一直是充分授權、分布式的特點，但造成參差不齊、離散度大的問題，項目操盤能力分化、少數項目出現投資失誤。在業務方面，萬科2014年開始進行轉型探索，惟多賽道同時探索的成本比預期更大，對過往業績產生影響，過去開發業務增長速度快，承擔了有關成本，市場環境變化之後，這些「學費」對業績的影響隨即浮現。

然而，他續指出，萬科的儲備資源充足，可支持2至3年發展需要，目前在建面積1億平方米，擬開發面積超過4,500萬平方米。截至去年底，萬科已售未結轉合同金額累計逾7,100億元人民幣，這些資源將陸續轉化為結算收入，對業績形成支撐。至於經營服務類業務增速加快，淨營運收入(NOI)率勢頭良好，將構成萬科未來的利潤空間，「探索這些業務的學費大部分已經交完」，今年非開發業務總體將形成正向貢獻。

總裁兼首席執行官祝九勝補充，未來兩年開發業務毛利率料維持在20%。

管理層提到萬科去年分紅比例高達50%，是考慮到股東應佔利潤出現較大下滑，未來會把分紅比例穩定在35%到40%之間。

就目前很多人關心行業出現國進民退、集中度提高的問題，郁表示，無論進或退都根據一個原則，誰能用新的發展方式就能進，按照原來高槓桿、傳統增長方式的就要退。「如果說今天不再簡單追求速度規模、不再用高金融槓桿，我覺得都能活下來」，企業進退取決於是否穩健，並轉化到新的發展模式。他預計，頭部企業可能會更集中，但房地產行業的本地化特徵尤為明顯，市場仍會有很多中小發展商。

郁亮表示，會把握兩個原則，即保證自身安全、不要給行業添麻煩，同時盡自己所能，做一些對行業健康發展、良性循環有利的事情，公司會留意相關收併購機會。