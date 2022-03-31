李小加旗下滴灌通完成新一輪融資 知名投資者參與
2022年03月31日 12:07
東網電視更多新聞短片
李小加
香港交易所(00388)前行政總裁李小加創辦的滴灌通(Micro Connect)公布，已完成7,000萬美元(約5.46億港元)B輪融資；公司在2021年初成立以來，累計融資總金額達到1.2億美元。李表示，很高興並歡迎戰略和機構投資者加入，期待密切合作。
滴灌通表示，此輪融資包括繼A輪融資後再次投資的紅杉中國，而新加入的投資者包括農銀國際、新世界發展(00017)行政總裁鄭志剛、盈信泰資本、莊士資本、Dara Holdings、李嘉誠的私人投資旗艦維港投資、凱思博橋美基金(Keywise ARCHina Fund)、聯想創投、Vectr Fintech等機構。
滴灌通指出，將利用本輪融資所得來擴大其在境內的合作夥伴網絡和資本部署能力，增強平台技術，進一步建設市場基礎設施 ，以拓寬全球投資者參與新資產類別的渠道，如基金、結構性產品和交易平台。
滴灌通為連接中國小微企業和全球資本的創新金融平台，透過金融科技開創全新的融資模式和投資範式，為小微企業提供便捷且可負擔的長期資本，以幫助他們成長。