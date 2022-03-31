李小加旗下滴灌通完成新一輪融資　知名投資者參與

滴灌通指出，將利用本輪融資所得來擴大其在境內的合作夥伴網絡和資本部署能力，增強平台技術，進一步建設市場基礎設施 ，以拓寬全球投資者參與新資產類別的渠道，如基金、結構性產品和交易平台。

滴灌通為連接中國小微企業和全球資本的創新金融平台，透過金融科技開創全新的融資模式和投資範式，為小微企業提供便捷且可負擔的長期資本，以幫助他們成長。