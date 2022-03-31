【產經直播】中概股退市風暴恐升級？
2022年03月31日 12:11
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港股周四(31日)表現反覆，恒生指數高開30點後倒跌，中國3月製造業PMI降至49.5，差過市場預期，加上俄烏局勢、美國加息步伐、中美角力等因素困擾，港股暫難有動力突破？
環球物價飛升，三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)是抗衡通脹的投資工具之一。該ETF今日派息，股價近日逐步攀升，已超越除淨前水平，企穩21元樓上，想做到賺息賺價，可不妨留意這隻高息房託ETF？
美國證券交易委員會周三(30日)將百度(09888)、富途控股、愛奇藝、凱信遠達醫藥和中國海鮮公司Nocera，加入《外國公司控股責任法案》(HFCAA)臨時名單之中，為3月以來第3批納入名單的企業。而首批名單涉及的5隻中概股，則被轉入確定名單(Conclusive list)，包括百濟神州(06160)、再鼎醫藥(09688)、和黃醫藥(00013)、百勝中國(09987)和盛美半導體。愈來愈多中概股面臨從美國除牌退市的風險，投資相關股份時應更為謹慎？如何嚴選中概股？
油價大上大落，最新有傳美國總統拜登擬大規模釋放石油儲備，以對抗通脹，據報美國或連續數月每日釋放100萬桶石油，總量可能高達1.8億桶，消息隨即令國際油價在亞洲市時段急跌，預計會回調至甚麼水平？另外，中海油(00883)去年多賺1.8倍，純利創新高達703億元人民幣，但略遜於市場預期719億；公司指為免影響A股發行，不派末期息，稍後才補發，股價績後會點走？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及元宇證券首席投資總監林嘉麒，為你拆解市況。
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