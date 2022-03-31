差估署：料今年港私宅落成量22850伙　新界佔65%

差餉物業估價署公布的《香港物業報告2022》初步統計數字顯示，2021年本港私人住宅的落成量為14,390個，較2020年低約31%。當中佔約46%位於新界，約48%位於九龍，另約6%位於港島。

按地區計，西貢、九龍城和深水埗這3個地區最多新落成單位，合共佔整體落成量約67%。

至於單位入住量為14,110個，較2020年數字多出約12%。去年底空置量則輕微下降至總存量的約4.1%，相當於50,160個單位。空置單位中，佔約5,180伙於佔用許可證發出後，尚未獲發滿意紙或轉讓同意書。

另外，2022及2023年的私宅預測落成量分別為22,850伙和21,850伙，當中2022年的落成量中，佔約65%來自新界，其中沙田和元朗將分別供應約19%及約13%。

至於2023年，新界仍然是供應量最多的地區，佔總供應量約49%，而九龍城及元朗將分別提供約30%和約19%新單位。

該報告指出，2022年初本港第5波新冠病毒疫情來襲之前，2021年的住宅樓價重拾動力，主要由於本地疫情穩定，經濟逐步復甦，加上低利率和穩固的用家需求所致。年內每月樓價變幅由下跌約-0.6至上升約1.2%，直至9月到達高峰，而同年12月則按年略升約3.6%。在就業情況改善及殷切的用家需求支持下，2021年12月的住宅租金錄得約3%的溫和按年升幅。