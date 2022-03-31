差估署：去年商廈錄負使用量　空置量升至12.3%

差餉物業估價署公布的初步統計數字顯示，2021年寫字樓的落成量輕微增加約75.35萬方呎。當中甲級寫字樓落成量佔約52.74萬方呎，分布於深水埗和荃灣。乙級商廈落成量則約22.6萬呎，全部來自南區及灣仔。而丙級寫字樓僅有少量落成量，全部來自油尖旺區。

不過，去年商廈的整體使用量出現約43.06萬方呎的負數，其中甲級及乙級寫字樓使用量分別錄得約19.38萬和約23.68萬方呎的負數使用量。丙級寫字樓則僅錄得輕微正數。

另外，去年底整體空置量上升至約12.3%，相當於約16,58.8萬方呎。甲級、乙級和丙級寫字樓的空置率分別約12.5%、約13.1%及約9.3%。除中區和北角/鰂魚涌分區外，其餘分區的甲級寫字樓錄得雙位數字的空置率。

預計2022及2023年的落成量將分別約37.67萬方呎及約276.64萬方呎。其中今年甲級寫字樓落成量將有約303.55萬方呎，當中約27%來自九龍城。明年甲級商廈落成量將有約24.76萬方呎，主要來自深水埗，佔預計供應量的約42%。

今年乙級寫字樓落成量將有約72.12萬方呎，但於明年將下降至約26.91萬方呎。丙級寫字樓的落成量於今年年將有約1.08萬方呎，並會於明年年進一步增至約2.15萬方呎。

該報告又指，本港商廈市場從2020年的低谷中復甦後，直至2021年的第三季，市場氣氛有所改善且經濟前景樂觀，寫字樓售價於2021年收復部分失地。以2020年第四季與2021年第四季比較，整體售價錄得約1.3%的升幅，當中甲級、乙級及丙級寫字樓售價分別上升約2.5%、約3.4%與約1.5%。同期整體寫字樓租金平穩，僅錄得約0.6%的輕微升幅。同期，乙級和丙級寫字樓租金分別上升約2.1%及約1.9%，但甲級寫字樓租金卻下跌約0.4%，反映需求轉弱，以及跨國企業和大型公司在全球經濟不明朗的情況下，對承租甲級寫字樓持審慎態度。