【高盛推介】騰訊重上380元後回軟　北水轉向沽貨

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊於本周初起連升3日，昨(30日)重上380港元水平收市；今(31日)早高開約0.5%後回吐，最新報375元，跌約1.4%。騰訊於公布業績後重啟回購，據報表披露，上周五至本周三(25至30日)皆於聯交所回購股份，合共323.8萬股，共涉資約12億元。

觀察個股輪證資金流向，可見日前資金趁高吸納淡倉，本周一(28日)至本周三共錄得約2,300萬元資金流入，當中昨日流入熊證的資金有約970萬元，及較集中在遠收回價產品。

好倉方面，昨日部署牛證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金較集中在360元以上收回價的產品。

觀察港股通資金流向，可見昨日北水轉向沽出騰訊，錄得約1.2億元資金淨賣出。

就目前市況波動，投資者在部署輪證時可選擇年期稍長的產品，因時間損耗值較低，加上選擇貼價條款，可使受波幅的影響較少。是目前權衡風險後較為合適的部署選擇。

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