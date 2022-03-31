【高盛推介】騰訊重上380元後回軟 北水轉向沽貨
2022年03月31日 13:05
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊於本周初起連升3日，昨(30日)重上380港元水平收市；今(31日)早高開約0.5%後回吐，最新報375元，跌約1.4%。騰訊於公布業績後重啟回購，據報表披露，上周五至本周三(25至30日)皆於聯交所回購股份，合共323.8萬股，共涉資約12億元。
觀察個股輪證資金流向，可見日前資金趁高吸納淡倉，本周一(28日)至本周三共錄得約2,300萬元資金流入，當中昨日流入熊證的資金有約970萬元，及較集中在遠收回價產品。
好倉方面，昨日部署牛證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金較集中在360元以上收回價的產品。
觀察港股通資金流向，可見昨日北水轉向沽出騰訊，錄得約1.2億元資金淨賣出。
就目前市況波動，投資者在部署輪證時可選擇年期稍長的產品，因時間損耗值較低，加上選擇貼價條款，可使受波幅的影響較少。是目前權衡風險後較為合適的部署選擇。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價450元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(29806)。貼價選擇可留意屬高敏感度的騰訊購(12127)，其敏感度為0.7，即正股每升3個價位，輪證價格會跳動2個價位。低面值選擇可留意換股比率500兌1的長年期騰訊購(17327)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63615)，遠牛選擇可留意騰訊牛(63652)，與現價有約30及40元收回距離。
騰訊購(29806)，行使價450元，2022年09月13日到期，實際槓桿7.2倍，行使價450元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購(12127)，行使價430元，2022年09月16日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、高敏感度。
騰訊購(17327)，行使價427.18元，2023年01月09日到期，實際槓桿5.0倍，低面值、長年期。
騰訊牛(63615)，收回價345元，行使價342.2元，換股比率500，實際槓桿10.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛(63652)，收回價335元，行使價332.2元，換股比率500，實際槓桿8.2倍，近40元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的熱門選擇可留意年期約5個月的騰訊沽(11632)。價外選擇可留意年期約6個月的低街貨騰訊沽(13619)。熊證方面的貼熊選擇可留意騰訊熊(63626)，遠熊選擇可留意騰訊熊(56567)，與現價有約25及45元收回距離。
騰訊沽(11632)，行使價337.68元，2022年08月22日到期，實際槓桿5.1倍，熱門。
騰訊沽(13619)，行使價298.8元，2022年09月22日到期，實際槓桿5.0倍，價外、低街貨。
騰訊熊(63626)，收回價400元，行使價403元，換股比率500，實際槓桿12.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
騰訊熊(56567)，收回價420元，行使價423元，換股比率500，實際槓桿7.7倍，近45元收回距離遠熊。
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