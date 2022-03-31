正榮地產︰冀爭取一年時間處理債務問題

副總裁兼財務總監陳偉健表示，公司一年內到期的債務為344.3億元，境外優先票據佔64.94億元，當中有61.8億元已展期至2023年；其他短期債務均友好協商中。境內債務方面，公司資產支持證券(ABS)展期已獲通過，正積極與金融機構友好協商，目前無實質性違約。

截至去年底，正榮總借貸規模增長一成至741.39億元，當中非銀借款飆1.73倍至109.05億。陳解釋，去年下半年總體融資市場比較困難，出於希望確保開工、經營穩定，公司跟不同金融機構合作，非傳統融資比重稍微增加。

他坦言，明年3月再融資壓力巨大，不會屆時才解決，目前希望透過不同方案應對，正拓展融資渠道，儘快把受限資金釋放出來。截至去年底，該企淨借貸對總權益比率按年飆20.8個百分點，至85.5%；現金短債比由2020年底的2.2倍縮減至1.14倍。