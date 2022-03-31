油價續軟 道期升28點
2022年03月31日 16:15
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●美匯指數報97.94；港匯見7.8294；離岸人民幣(CNH)報6.3521；美元兌日圓報121.92；歐元企1.1141，英鎊處1.3132。金價報1,927美元。油價續跌，布油挫3.68%報109.28美元，紐油挫4.4%報103.09美元。道指期貨升28點。
●市後關注點
20:15 美國3月ADP私人就業職位變動
20:30 美國去年第四季國內生產總值（GDP）
●恒生指數全日收報21,996點，跌235點或1.06%。國企指數收報7,525點，跌83點或1.1%；科技指數收報4,557點，跌64點或1.4%。主板成交1,023億港元。https://bit.ly/3NMd0qj
-恒指首季累跌1,400點，跌幅5.98%。表現最差藍籌是舜宇光學，股價累跌近49%。
-中海油擬發行26億股A股，首季料多賺6至9成。
-華潤萬象生活：已落實2宗收併購，研擴物管業務規模。
-香港中旅：各景區基本回復經營，冀藉假期彌補首季損失。
-聯想控股去年純利升48%，派息40分。
●滬綜指收跌14點，首季累挫逾10%。https://bit.ly/3tSijfC
●中國經濟：
-內地3月官方製造業PMI跌至49.5，再陷收縮區間。
-中國強調穩經濟政策「早出快出」，不利市場預期措施不出。
-內地地方債發行破紀錄，料對基建及穩增長起正面作用。
●俄羅斯石油大減價，每桶折價35美元賣印度。
●中銀香港去年企業綠色定存開立額按年增3倍。
●李小加旗下滴灌通完成新一輪融資，知名投資者參與。
●傳拜登擬大規模釋放石油，布油及紐油急挫4至5%。
●再多幾家公司被美SEC列入準除牌名單。
●傳Apple擬擴大記憶晶片供應商名單，源於一次意外...
●差估署：料今年港私宅落成量22850伙，新界佔65%。
-差估署：去年商廈錄負使用量，空置量升至12.3%。