正榮地產：房貸審批加快　惟市場仍充滿不確定性

黃指，集團所在城市的房貸審批速度陸續加速，部分城市更調低貸款利率。雖然政策力度加大，但整體市場還需要3至5個月時間修復，並重建信心。考慮到行業變化較大、市場仍充滿不確定性，加之公司面臨流動性問題，亦要出售資產，決定不設立任何具體銷售目標。

執行董事兼常務副總裁李洋補充，已成立專項攻堅小組，主要推進長齡庫存、現房及車商銷售；減少營銷渠道依賴，以現金回款為核心，重點提高回款率。確保項目正常開發建設，減少對公司全局的資金佔用。公司可售貨值1300億元，主要分布在南京、蘇州、福州等強二線城市，客戶需求較穩定，年底在途資金約120億元，目前回款正常。

此外，他稱，公司目前有序生產經營，在不影響供貨及交付下，個別項目採取分期施工、分期竣工、緩建等靈活措施，合理調節施工節奏。另外，該企今年首季已完成交付4,600戶，第二季計劃交付約19,000戶。