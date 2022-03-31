中原陳永傑：新盤首季料錄961宗成交　或見歷史新低

即將踏第二季，中原地產回顧今年首季樓市表現。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受疫情影響，反映本港二手樓價走勢的中原城市指數，於過去3個月下跌約3.2%，整體一手及二手成交量同樣按季下跌，惟對於下月樓市表現樂觀。

陳氏預計，今年首季全港二手成交量有約7,680宗，創13個季度新低。不過，首季的十大屋苑二手成交量有587宗，按季升逾一成。至於一手市場方面，發展商為配合政府的防疫措施，全新盤未能推售，以致首季整體一手市場成交量僅錄約961宗，為2013年一手例實施以來按季新低，或創歷史季度新低。

展望下月，他認為，市民買樓置業自用的需求持續，對後市依然樂觀，進一步放寬按保措施會繼續帶動二手市場交投。而一手市場方面，他預計，下月4月21日放寬禁聚措施前，一手交投仍以餘貨主導，據統計，現時市場上尚有逾4,000伙新盤餘貨，足夠應付需求。他相信，正式放寬禁聚措施後，全新盤登場，成交量可望回升至千宗水平。

中原證券執行董事梁鈞宇指出，首季市場於短時間有多個壞消息湧現，包括俄烏戰爭、內房相繼違約、加息、油價大漲，令港股暴跌，影響樓市表現。不過，現時香港疫情的本地確診數字持續回落，相信今年下半年有望局部結束，市況可於4月、5月回復至去年年中的情況。他估計疫情緩和後，會有利銀行、零售、金融及地產等傳統股票。

此外，他亦分享投資NFT(非同質化代幣)應注意事項，包括NFT的稀有性和生產格背景。同時，NFT價格波幅比股票市場大，或會出現泡沫，但相信未來20至30年仍會流行。