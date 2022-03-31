【產經直播】港股4月走勢點樣行？

隔晚美股偏軟，加上內地3月製造業PMI遜於預期，港股周四(31日)高開30點後，隨即掉頭向下，最多跌309點，最終收報21,996點，跌235點。北水明日(1日)起暫停，直至下周三(6日)才回歸，期間港股會較為淡靜？港股首季累跌1,400點，單是3月則累跌716點，4月份會否做好啲？

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