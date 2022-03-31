【產經直播】港股4月走勢點樣行？
2022年03月31日 16:22
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隔晚美股偏軟，加上內地3月製造業PMI遜於預期，港股周四(31日)高開30點後，隨即掉頭向下，最多跌309點，最終收報21,996點，跌235點。北水明日(1日)起暫停，直至下周三(6日)才回歸，期間港股會較為淡靜？港股首季累跌1,400點，單是3月則累跌716點，4月份會否做好啲？
再多5隻中概股被美國證監會列入預定除牌名單，當中包括百度(09888)、富途控股、愛奇藝、凱信遠達醫藥及中資漁業公司Nocera均被列入《外國公司問責法》（HFCAA），消息拖累科網股下跌，騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)均跌1%，退市憂慮會繼續困擾中概股？
另外，有傳美國考慮大量釋出石油儲備，國際油價急插，油價短期已見頂？而對油價敏感度較高的中海油(00883)，去年多賺1.8倍達破紀錄703.2億元人民幣，但擬回A後才派末期息及特別息，股價急跌逾3%，股份短期會有壓力？
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