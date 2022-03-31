安永：首季全球IPO交投321宗　集資額按年跌半

安永表示，2021年全球IPO活動創下歷史新高後，動盪的市場環境導致2022年第一季度顯著放緩。今年1月份開局強勁，延續了2021年第四季度的勢頭，成為近21年來集資額表現最佳的開盤月份。然而，第一季度下半期，全球股市下滑，IPO市場迅即逆轉，導致該季度整體IPO活動大幅下降。2022年第一季度，全球IPO市場共產生321宗交易，集資額為544億美元，按年分別下降37%和51%。

該行指出，在國際局勢變化、股市波動、股票價格調整、大宗商品和能源價格上漲、通貨膨脹和潛在加息以及新冠肺炎疫情等新舊因素的交疊影響下，今年第一季度的IPO勢頭出現逆轉。隨着全球IPO活動急劇下降，跨境IPO、獨角獸IPO、大型IPO（集資額十億美元以上）和特殊目的收購公司（SPAC）IPO的數量大幅减少。此外，多重不確定因素和市場的不穩定性導致多宗IPO項目延遲。

當中，大中華區交易數量同比下降28%至97宗，集資額小幅增長2%至301億美元。受近期市場波動、新冠病毒變異及本地股市指數大幅度下跌影響，香港的IPO活動明顯放緩。儘管中國內地的交易數量也出現小幅下降，但由於第一季度的7宗大型IPO中有3宗在內地進行，集資額按年有所上升。