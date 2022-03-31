金管局：2月港元存款上升0.5%　人幣存款回落17.3%

香港金融管理局發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額繼今年1月份上升2.6%後，在2月份回落1.1%。其中港元存款在2月份上升0.5%，外幣存款則下跌2.6%。香港人民幣存款受企業資金進出影響，繼1月份顯著上升18.2%後，在2月份回落17.3%，至2月底為9,067億元人民幣。

跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為5,007億元人民幣，而1月份為6,994億元人民幣。今年首兩個月，存款總額及港元存款分別上升1.4%及1.8%。

金管局提醒，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

2月份貸款與墊款總額微升0.1%，今年首兩個月上升0.9%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)在2月份上升0.4%，在香港境外使用的貸款則下跌0.4%。由於港元存款上升而港元貸款沒有明顯變動，港元貸存比率由1月底的85.7%，降至2月底的85.3%。2月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升0.3%，與去年同期比較則均下跌1.1%。