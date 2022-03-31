【東北發展區】港府公布古洞北及粉嶺北補地價安排

政府為加快推進新界東北發展，周四(31日)公布以標準金額微收新發展區契約修訂補地價的安排，其中古洞北修契後作住宅及非住宅用途的標準金額，每方呎為5,574及3,252元，粉嶺北則為5,110及2,787元。

而上述兩個新發展區修契前為農業用途，以地盤面積計算標準金額每方呎約372元，現為住宅及非住宅用途則以樓面面積計算，標準金額每方呎分別約4,181及1,858元。

補地價計算方法為修契後用途的土地價值，扣減修契前的價值，並在適用情況下再減去相等於興建政府設施或工程的可扣減款項。即要視乎土地原先作為農地、住宅或非住宅的面積，以及擬議發展的住宅及非住宅樓面，再套用上述標準金額去計算兩者差額作為補地價金額。

此外，早已前率先實施的工廈標準金額補地價措施，為容許工廈業權人有更多 時間提交重建計劃，加上考慮到疫情帶來不確定性，有關計劃將會延長一年，即直至2024年3月底。

香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典認為，政府釐定修契後的住宅用途標準金額相當進取，相信是近年古洞區住宅地價已被搶高所致，認為除非發展商在時間上很想爭取快些完成補價，否則未必會採用這個機制去補地價。