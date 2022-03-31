戰爭、瘟疫、衰退！華爾街認為投資樂土是...

外媒報道，隨着烏克蘭戰爭進入第2個月，華爾街正在考慮一系列可能的情景，從情勢降溫到曠日持久的衝突。在某一種情境下，高盛建議對滯脹進行對沖。在另一個情境中，貝萊德偏好短期債券。東方匯理則警告流動性收緊。

在俄羅斯入侵時採取觀望態度的投資者，如今面臨愈來愈大的壓力，得設法對沖風險。

BlueBay Asset Management首席投資官Mark Dowding說，我們生活在地緣政治不確定性升高的環境中。該公司管理1,270億美元的資產。

一個共識是短期內通脹不會消退，許多人警告，流動性和交易條件可能會變得更加艱難。

歐洲最大基金管理公司東方匯理的集團首席投資官Vincent Mortier說，到目前為止，市場流動性狀況似乎仍有彈性，但這點值得關注。該公司管理2.3萬億美元的資產。

【以下是一些可能的情景：】

●持久戰

Baring Investment歐洲首席策略師Agnes Belaisch說，許多人認為這場戰事可能會曠日持久。由於未來發展可能超出常理，投資者不願意就戰、和的特定情景進行定位。在她看來，美元仍然是可靠的避險資產。

UBS Global Wealth Management首席投資官Mark Haefele說，在國家安全日益加強的時代下，中小型科技股的多頭頭寸可能表現不錯。根據其網站，瑞銀集團管理2.6萬億美元的資產。他偏好投資於網絡安全領域和無線電信中的5G+等技術。

貝萊德金融管理公司的Michael Fredericks和Justin Christofel在給客戶的一份報告中寫道，派息的美國股票是避風港。

新興市場投資老將麥樸思預計，衝突至少會持續一年。他預計美國或亞洲不會出現衰退，但表示歐洲的處境並不好。他說，看到通脹正在上升，所以股票將是抵禦通脹的最佳手段。

他偏好在台灣、印度、南韓、越南、土耳其和巴西等新興市場擁有定價權和能將成本轉嫁給消費者的公司。最近市場下跌，他乘機加碼台灣、巴西和印度的一些投資。