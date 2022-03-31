【通脹瀕失控】意飆至30年最高　法國創紀錄新高

外媒報道，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，隨着能源價格繼續上漲，意大利通脹飆至30年高位。意大利統計局周四稱，3月物價按年上漲了7%，這是1991年以來的最大漲幅。

物價上漲和還在持續的衝突正在影響經濟，財長Daniele Franco上周表示，意大利經濟增長率勢將被顯著下調。歐盟委員會目前預測2022年增長4.1%，經濟學家的預測只有3.3%。

暫時而言，意大利的通脹仍然低於德國(3月達到了7.6%)，以及西班牙(接近10%)。歐元區數據將於周五公布。

另外，法國通脹增速超過預期並創下紀錄新高，體現出俄羅斯入侵烏克蘭對經濟的影響，以及決策者面臨的挑戰日益嚴峻。

法國3月份消費者價格按年增長5.1%，為1997年開始統計該數據以來最大增幅，高於經濟學家預估中值4.9%。

前日公布的數據顯示，德國通脹躍升至1990年代初兩德統一後開始統計該數據以來的最高水平；西班牙通脹也意外升至近10%，為近40年來最高。作為歐元第二大經濟體的法國，已採取諸多措施保護消費者免受能源成本飆升的影響。

歐元區通脹上漲，加大歐洲央行將利率從紀錄低點上調的壓力。雖然一些歐洲央行官員正在推動今年加息一次或多次，但央行行長拉加德強調在經濟增長面臨「重大風險」之時要循序漸進。