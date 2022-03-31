傳俄羅斯大平賣原油予印度　將削美元主導地位？

俄烏開戰至今逾月，多個西方國家嘗試透過罷買俄羅斯能源作制裁，惟同一時間，卻有國家「冷手執個熱煎堆」。外媒報道，印度和斯里蘭卡趁機向俄國購買石油及煤炭，其中印度更獲得可觀的折扣優惠。

消息指，俄羅斯要求印度今年最少採購1,500億桶俄國原油。為此，俄國提供予印度烏拉爾原油(Urals)較俄烏衝突前每桶價格最多35美元的折扣優惠。由於俄烏衝突以來，油價反覆累升不少，料印度獲得的實際折扣幅度更大。

此外，俄國亦為印度提供盧比與盧布直接結算，透過俄羅斯自行開發的金融訊息傳輸系統(SPFS)取代環球銀行金融電訊協會(SWIFT)國際交易結算系統。為了避免橫越波羅的海而遭歐洲國家製造航運障礙，俄印雙方正商討從俄國遠東Vladivostok港口運送原油，料20日內可送達印度東岸煉油廠。同時，印度正尋求向俄國出口更多藥物及化學品，以縮小增購石油所造成的貿易逆差。

斯里蘭卡兩名政府官員透露，已向俄國煤炭貿易商SUEK的新加坡子公司購買總值約1,700萬美元、兩批各6萬噸的煤炭，以緩和該國所面臨自1948年獨立以來最嚴重的經濟危機和能源短缺問題，料將在4月第二周送抵。

不過，俄國來自西方陣營的打壓停不了。澳洲總理莫里森宣布，除了現時對俄國包括對其逾500名私人和企業、及禁止進口該國石油等制裁外，自下月25日起，將對所有由俄國及白羅斯入口的貨品加徵35%關稅。

另有消息指，俄國同意短期歐洲供氣仍可用歐元進行交結，惟國際貨幣基金組織(IMF)直言，西方國家對俄國實施金融制裁，將導致國際貨幣系統更分散，削弱美元的主導地位，主要是相關制裁或促使部分國家利用非美元貨幣進行貿易，從而令這些非美元貨幣崛起。

歐洲經濟數據方面，歐元區2月失業率錄1998年有紀錄以來最低，達6.8%，略高過預期0.1個百分點。英國同月零售銷售則按月下降0.3%，遠差過市場預期的增長0.6%。