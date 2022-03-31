二手樓劈價求售　珀麗灣海景兩房減120萬沽出

多項利淡樓市因素夾擊下，二手業主劈價沽貨。馬灣珀麗灣一個兩房海景單位，累減120萬元，終以650萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李偉寧透露，小西灣藍灣半島7座中層H室，實用面積約565方呎，套三房間隔，享山景，以938萬元易手，呎價約16,602元，新買家屬於用家，見項目1,000萬元以下套三房單位選擇不多，立即承接。

●美聯李聖智稱，柴灣杏花邨4座中層5室，實用面積約471方呎，兩房間隔，同區分支家庭客見市場筍盤陸續被吸納，加快入市步伐，並以825萬元購入，呎價約17,576元。

●美聯陳彪表示，鰂魚涌太古城3月錄約24宗買賣，屯括景天閣中層C室，實用面積約707方呎，套三房間隔，原先業主叫價約1,500萬元，並獲外區換樓客垂青，議價後以約1,480萬元易手，呎價約20,934元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角和富中心17座中層C室，實用面積約875方呎，套三房設計，望海景，獲買家以1,475萬元承接，呎價約16,857元，原於月初以1,550萬元放盤，現減價至1,475萬元成交，減幅約4.8%。

●中原陳楚婷稱，西半山景雅花園中層B室，實用面積約775方呎，套三房間隔，望市景，以1,460萬元易手，呎價約18,839元，原業主於2017年1月以1,350萬元買入，持貨約5年帳面獲利110萬元，單位升值約8%。

●香港置業譚浩智指，南區貝沙灣暫3月錄14宗租務成交，較上月上升，其中6期6座中層B室，實用面積約734方呎，兩房連露台間隔，享海景，以約3.3萬元放租兩星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以3.2萬元租出，呎租約43.6元。

●香港置業郭詠詩表示，鴨脷洲海怡半島26座低層Ａ室，實用面積約519方呎，兩房間隔，享內園景，業主寧願降價求租亦不甘平價，以約1.58萬元放租半個月，象徵式減價300元，以1.55萬元租出，呎租約29.9元，低市價約10%。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰表示，荔枝角美孚新邨2期吉利徑11號低層A室，實用面積約705方呎，原則三房，現改套三房連工人房，以820萬元獲承接，呎價約11,631元，屋苑現時約有540個單位放售，入場費由600萬元起。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣碧海藍天1座高層E室，實用面積約510方呎，兩房間隔，原業主以約950萬元放盤約3個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約20萬元，以930萬元成交，呎價約18,235元，新買家為首置客，睇樓兩次即承接。

●中原賴仲軒指，九龍灣德福花園3月至今暫錄9宗買賣，較上月全月3宗交投量反彈兩倍，平均實用呎價約13,694元，屋苑H座高層10室，實用面積約538方呎，兩房間隔，最初開價788萬元，最新以790萬元易手，呎價約14,684元，新買家為外區上車客。

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新界區

●美聯熊建明稱，馬灣珀麗灣20座高層E室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望海景，去年以銀行估價770萬元放售，不過基於香港疫情嚴峻、營商和就業環境轉差、加息周期以及地緣政治不穩等多重因素困擾，原業主願意連番下調開價，新買家有見上址屬於項目的優質戶，亦將原本約600萬元置業預算，提升約8%，終以650萬元入市，呎價約13,265元。

●利嘉閣黃金欽表示，將軍澳中心13座高層A室，實用面積約905方呎，套三房連儲物室間隔，望永久海景，日前以3.05萬元獲承租，呎租約34元，屋苑現時有55個單位放租，月租叫價由1.5萬元起。

●香港置業莊家豪指，將軍澳中心10座中層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，望內園景，以810萬元放盤兩個月後，獲外區首置客接洽，雙方議價後減價約32萬元，以778萬元承接，呎價約20,260元，新買家為首置客。

●美聯理梁傑稱，將軍澳領凱10座左翼中層A室，實用面積約602方呎，三房間隔，獲買家以835萬元購入單位，呎價約13,870元，原業主在2017年5月以約728萬元購入，持貨近5年帳面賺107萬元，物業升值約15%。

●中原柯勇表示，將軍澳維景灣畔3月錄得約24宗買賣，超越上月全月22宗量，平均實用呎價約16,342元，按月下跌約17%，屋苑為9座低層F室，實用面積約645方呎，套三房間隔，以1,038萬元易手，呎價約16,093元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑A座高層15室，實用面積約426方呎，有裝修，原業主於3月初於未補價第二市場以400萬元放盤，區外白居二即睇即議價，一口減價27萬元，減幅達約6%，以373萬元成交，呎價約8,756元。

●利嘉閣王亦俊稱，將軍澳都會駅2座中層A室，實用面積約492方呎，兩房間隔，望海景，以860萬元易主，呎價約17,480元，原業主於2005年9月以約307.2萬元購入，持貨至今約17年帳面獲利約552.8萬元，物業升值約1.8倍。

●世紀2將軍澳魏仕良表示，將軍澳怡心園1座高層F室，實用面積約503方呎，去年11月放盤叫價670萬元，近日交吉即獲承接，獲區外買家以665萬元購入，呎價約13,221元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山3月錄約105宗二手買賣，比上月全月錄65宗增加約62%，其中翠擁華庭錄6宗，屋苑9座中層F室，實用面積約757方呎，三房間隔，開價約1,050萬元，議價後以985萬元易手，呎價約13,012元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山聽濤雅苑7座中層E室，實用面積約526方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤5個月，叫價900萬元，減87萬元，減幅9.7%，獲買家以813萬元承接，呎價約15,456元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑H座中層7室，實用面積約543方呎，兩房間隔，望山景，原先於未補價第二市場叫價565萬元，放盤半年，減12萬元，以553萬元沽出，呎價約10,184元。

●中原侯惠良透露，沙田碧濤花園3月份錄12宗買賣，屋苑1期百利閣中層A室，實用面積約849方呎，三房間隔，議價後以1,027萬元易手，呎價約12,097元，原業主則於2019年以1,060萬元購入，持貨約3年，帳面蝕讓約33萬元離場。

●世紀21奇豐周淑萍稱，沙田富豪花園L座中層D室，實用面積約896方呎，三房間隔，連露台，望園景及山景，放盤3個月，原先叫價1,080萬元，減價115萬元，減幅10.6%，終調整至965萬元成交，呎價約10,770元。

●中原黎宗文表示，沙田區3月份錄約145宗二手成交，較2月錄約53宗升約1.7倍，沙田第一城3月錄約32宗，平均實用呎價約16,953元，屋苑46座低層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，叫價約540萬元，議價後以523萬元易手，呎價約17,204元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田第一城19座高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤達1年半，最初叫價630萬元，終以598萬元沽出，減價32萬元或約5.1%，呎價約18,287元。

●中原表示，沙田第一城35高層連天台戶，實用面積約707方呎，套三房間隔，開價約1150萬元，議價後以1133萬元易手，呎價約16,025元，原業主則於2012年以575萬元購入，持貨約10年帳面獲利約558萬元，單位期內升值約97%。

●中原周家傑指，火炭駿景園3月暫錄5宗買賣，屋苑11座中層C室，實用面積約974方呎，套三房及工人套房間隔，望山景，開價約1,300萬元，以1,260萬元易手，呎價約12,936元，新買家為換樓客。

●中原趙愛蓮稱，大埔寶馬山花園10座中層B室，實用面積約915方呎，三房間隔，叫價1,280萬元，最終以1,049.8萬元易手，呎價約11,473元，新買家為用家。

●中原楊頌堯指，大埔新興花園最新錄4座高層A室，實用面積約591方呎，三房間隔，開價約700萬元，近日雙方議價後以673萬元沽，呎價約11,387元，新買家為同區換樓客，即購入單位自用。

●中原梁廣成表示，大埔白石角區3月共錄18宗買賣，其中逸瓏灣錄7宗，包括低座15座高層連天台戶，實用面積約737方呎，兩房連儲物房及工人房間隔，連約239方呎天台，開價約1,127萬元，議價後以1,050萬元易手，呎價約14,247元，原業主於2014年以963萬元購入，持貨約8年帳面獲利87萬元離場。

●中原徐家倫透露，大埔白石角溋玥．天賦海灣3月錄3宗買賣，包括8座中層A室成交，實用面積約1,010方呎，套三房間隔，開價約1,350萬元，議價後以1,280萬元售出，呎價約12,673元，新買家為用家。

●中原藍浩然稱，粉嶺及上水3月暫錄約65宗二手買賣，已超上月全月錄約55宗，升幅約18%，其中粉嶺名都3座中層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，放盤兩日即售510萬元，呎價約12,782元，新買家為區內長線投資者。

●利嘉閣朱子華透露，元朗康樂廣場低層B室，實用面積約403方呎，兩房間隔，原先開價530萬元，經議價後減價64萬元或約12%，新近以466萬元沽出，呎價約11,563元，屋苑現時約有3個放盤，叫價由485萬元起。

●中原文家輝表示，天水圍嘉湖山莊3月累錄47宗買賣，創8個月新高，樂湖居6座頂層單位，實用面積約548方呎，三房間隔，連天台，開價710萬元，減價25萬元，以685萬元沽出，呎價約12,500元，新買家為同區換樓客。

●祥益黃文樂指，屯門海麗花園2座中層B室，實用面積約428方呎，兩房間隔，該租客主要見單位附裝修，屋苑亦鄰近家人方便照應，遂便決定以月租1.18萬元租入，呎租約27.6元。

●祥益林英傑指，屯門御海灣2座高層C室，實用面積約437方呎，兩房間隔，區內客見屋苑為區內最新入伙的盤，可即租即住，業主調整租金，減租500元，上述租客遂便決定即睇即租，以月租1.45萬元租入單位，呎租約33.2元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋富健花園1座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內綠表客見單位呎數大有三房，更附有裝修，即買即可入住，而原業主未補價第二市場叫價550萬元，累減82萬元，至468萬元售出，呎價約7,905元。

●美聯戴駿邦稱，屯門居屋澤豐花園本月錄首宗買賣，單位為1座低層L室，實用面積約577方呎，三房間隔，於已補價自由市場售520萬元，較開價低5.5%，呎價約9,012元。

●美聯顧耀彬指，屯門市廣場8座高層J室，實用面積約351方呎，以「眼鏡房」設計，吸引上車客以513.8萬元購入，呎價約14,638元，原業主在2017年10月以約415萬元購入，持貨約4年多帳面賺98.8萬元，物業升值約24%。

●美聯李杏儀表示，荃灣新麗苑3座高層A室，實用面積約2,039方呎，套四房套連工人套房間隔，原業主計劃移民，連同車位放售，開價約2,300萬元，吸引區內用家承接，累減至2,080萬元成交，呎價約10,201元。

●利嘉閣吳壽文透露，荃灣荃錦中心1座中低層A室，實用面積約369方呎，兩房間隔，以565萬元沽出，呎價約15,312元，原業主於2006年10月以約133.8萬元購入，持貨約16年帳面獲利約431.2萬元，物業升值約3.2倍。

●美聯吳洪剛指，荃灣名逸居3座中層C室，實用面積約530方呎，兩房間隔，開價約880萬元，市場放盤近兩個月，吸引一名區內首置客洽商承接，是次未有睇樓之下，火速決定以845萬元購入，呎價約15,943元，

●中原余仲平表示，荃灣翠豐臺3月錄得5宗買賣，屋苑5座低層A室，實用面積約446方呎，原則兩房間隔，享山景，今年1月開價728萬元，不設睇樓，新買家網上睇樓，即以703.8萬元購入，呎價15,780元，減幅約3.3%，新買家為同區上車客，因見疫情回落，怕遲買會貴，即趕緊入市。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣盈翠半島7座極高層G室，實用面積約670方呎，套三房間隔，望市景，去年12月開價1,350萬元，新近以1,248萬元易手，期間累減102萬元或約7.6%，呎價約18,627元。

●中原黃宏超表示，東涌區3月份累錄至少54宗買賣，創7個月新高，按月反彈約38%，受惠放寬按保的800萬元以上成交佔35宗，成交增幅達約52%，映灣園3座中層G室，實用面積約809方呎，套三房連儲物房間隔，享內園及海景，叫價1,000萬元，議價後以960萬元沽出，呎價約11,867元，減幅約4%，新買家為上車客。

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